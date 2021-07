Letní vedra vysilují nejen lidi. Pro psy představují velké riziko přehřátí. Velmi důležitou roli v parných dnech hraje přístup k vodě. Ať už pitný režim, nebo osvěžení přímo v rybnících či jezerech. Je však třeba dávat velký pozor, aby voda psovi, spíše než pomohla, neuškodila.

Pitný režim je nutné dodržovat po celý rok, v létě ale obzvlášť. Nedostatek tekutin může vést k dehydrataci až smrti zvířete. Psi se totiž na rozdíl od lidí potí pouze tlapkami a k ochlazení si mnohem více pomáhají vyplazeným jazykem a zrychleným dýcháním.

„Dehydrataci u psa poznáte tak, že když psovi jemně vytáhnete kůži za krkem, tak není pružná a nevrátí se na své místo. U správně hydratovaného psa je kůže pružná a automaticky slehne. Pes by měl vypít za den 50 mililitrů vody na každé své kilo váhy. Zkuste také kombinovat suché krmivo s konzervou, ta obsahuje vodu.

Do granulí psovi můžete dávat zeleninový či masový vývar,“ uvedl odborník na výživu psů Jiří Švihálek a dodal, že přidaný vývar samozřejmě nesmí obsahovat sůl a koření.

Psi a vodaZdroj: Deník

Co se týče pravidelných procházek, je vhodné psa vyvenčit brzy ráno a k večeru, a vyhnout se tak době, kdy horka nejvíce udeří. Tehdy je potřeba volit jen krátké a nenáročné procházky nejlépe ve stínu. Na větší fyzickou zátěž v horku zapomeňte.

Pozor na rozpálený asfalt

Je třeba také dávat pozor na rozpálený asfalt, který, stejně jako nám bosé nohy, může psovi nehezky popálit tlapky. Během procházky mimo přírodu můžete zkusit test. Přiložte dlaň na pět vteřin na zem. Pokud vás bude ruka pálit, rozhodně se povrchu vyhněte a volte jinou cestu.

Při delších procházkách s sebou berte vždy vodu a přenosnou misku, aby se pes mohl kdykoli napít. Vhodné jsou i chladící podložky, rychleschnoucí ručníky pro ochlazování psa a pro menší plemena i vesta či chladící šátek.

Pro spoustu psů jsou velkým lákadlem vodní plochy, a tak uvítají, pokud v parnech zvolíte procházku kolem rybníka. I tady je třeba dávat pozor. Psa nenechte do chladné vody rovnou skákat, ochlazujte jej postupně a až poté mu osvěžení dovolte. Nikdy psa nenechte pít z kaluží nebo rybníků, kde má voda nevábnou barvu. Mohl by se otrávit.

„Horké letní dny svému psovi můžete snadno zpříjemnit koupí skládacího psího bazénku, který se pohodlně vejde na balkon či terasu, ale je i vhodnou volbou k domu. Dovnitř dáte jen tolik vody, aby se pes cítil komfortně,“ doporučil odborník na výživu psů a koček Martin Pučálka.

Jak poznat, že u psa došlo k přehřátí? Mezi příznaky patří vysoká dechová frekvence, bledé až namodralé sliznice a v horším případě bezvědomí.

Dostaňte psa co nejrychleji do stínu nebo někam do chládku. Osvěžte jej opatrně vodou, ideálně studenými obklady. Začněte pomalu od končetin přes předhrudí až po břicho. Psa se snažte uklidnit a nechte ho napít vody pomalu, aby nevypil velké množství a nedošlo k torzi žaludku.

Kam se psem k vodě? Tady se mu bude líbit



Plánujete se svým mazlíčkem trávit léto u vody? Přinášíme vám čtyři tipy, kam vyrazit.

Pokud plánujete dovolenou i se svým psem u některé z vodních ploch v Česku, bude vám vděčný. I psi, kteří se ve vodě jinak příliš nevyžívají, jistě ve vedru osvěžením nepohrdnou, řada míst navíc nabízí příjemné procházky v okolních stinných lesích.



Máchovo jezero

Okolí Máchova jezera na Českolipsku je pro psy jako dělané. Do vody je na spoustě míst velmi dobrý přístup, břehy lemují lesy se řadou turistických stezek, kam se můžete vydat na procházku. Ke psům je přátelská také řada kempů, kde se pes může ubytovat zdarma nebo za symbolický poplatek. Psi nemají přístup na hlavní pláže v Doksech a Starých Splavech v hlavní sezoně.



Dobříň

U Roudnice nad Labem se nachází „dog friendly“ pískovna, která patří k jedné z největších v Česku. Vykoupat se je možné na západním břehu, okolí nabízí stinná místa a procházky.



Sadská

Nedaleko Prahy láká k vodním radovánkám pískovna Sadská, kterou obklopují pláže, lesy i stánky s občerstvením. Břehy s mělkým přístupem jsou vhodné i pro malá psí plemena.



Olšovec

Psí pláž o rozloze asi 400 metrů najdete u rybníka Olšovec v Jedovnicích na Blanensku. Psi se také mohou volně koupat i v jiných jedovnických rybnících, třeba v Budkovanu.