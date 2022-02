Například 15,8 milionu korun půjde na základě zpracované projektové dokumentace na realizaci elektroakustického dozvuku v budově Nového divadla. „To přinese zlepšení i pro návštěvníky představení, kteří mají místo určené v hledišti v nejvyšší řadě, což přivítají hlavně vozíčkáři,“ uvedl Šlouf. Podle Divadla J. K. Tyla pomůže dozvuk, který by měl fungovat od letošního září, především činohře a opeře, tedy žánrům, u kterých se nepoužívá běžné přizvučení a návštěvníci v horních řadách hlediště si stěžovali na horší zvuk. „Do hlediště se dá několik desítek malých reproduktorů deset krát deset centimetrů, ty jsou zabudované ve stěně, nejsou vidět a ani je nevnímáte, ale působí to, jako by se divák přiblížil jevišti a jako by se ocitl uprostřed zvukového dění,“ řekl ředitel divadla Martin Otava. Výsledkem je podle něj přirozeně působící akustika, která diváka ještě víc vtáhne.

Částka 8,63 milionu korun bude určena na revitalizace parku za OC Plzeň Plaza, který prochází významnou proměnou, a za tyto peníze v něm vznikne také nový skatepark. Na realizaci se částkou 3,5 milionu korun bude podílet první městský obvod. Park za obchodním centrem prochází od loňska úpravou za zhruba 38 milionů korun. Cílem je vytvořit z něj lokalitu pro rekreaci a veřejné akce různorodého charakteru. V parku se vybudují tři nová hřiště, in-line dráha, zázemí pro volnočasové aktivity, grilovací a pikniková sezení nebo herní prvky pro děti. Nejvýraznějším prvkem se v jeho centrální části stane multifunkční zpevněná plocha nasvícená osvětlovací sestavou vytvořenou na míru. Tato plocha poslouží akcím, které se v parku budou konat.

Další peníze, konkrétně 7,865 milionu korun, jsou určeny na přeložky inženýrských sítí vzhledem k připravované realizaci revitalizace prostoru u hlavního nádraží, díky zablokování této částky v rozpočtu bude možné podepsat příslušné smlouvy, které jsou nezbytné k zahájení akce.

Částka 2,5 milionu korun bude také uvolněna na vypracování projektové dokumentace v souvislosti s rekonstrukcí arkádových objektů Ústředního hřbitova v Plzni a dále 1,8 milionu korun je určeno na vypracování projektové dokumentace včetně průzkumů na rekonstrukci kolumbária a jednoho kusu hrobky na Ústředním hřbitově, oba projekty mají řešit neutěšený stav objektů.

Další uvolněné prostředky město využije na příspěvek pro vlastníky nemovitostí v Malesicích, tedy v devátém městském obvodu, a to konkrétně na vývoz odpadních vod. Záměrem města je podílet se na nákladech spojených s vývozem odpadních vod v Malesicích ve výši 1/3. Stejným dílem by se měl podílet i rozpočet městského obvodu. V rámci rozpočtového opatření je pro tento účel zapracováno 120 tisíc korun pro rok 2022 a současně bude schválena blokace ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně na výdaje pro roky 2023 až 2025 ve výši 520 tisíc korun.