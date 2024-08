Václav Šporer (34) z Horšovského Týna vystudoval pedagogickou fakultu, věnuje se ale výchově dravých ptáků a sov. Sokolnictví propadl už v dětství. Jako malý kluk míval poštolky, pak si pořídil jestřába, poté přišly na řadu další druhy. Dnes má zhruba čtyři desítky dravých ptáků, od maličkých kulíšků až po orly. Vidět ho spolu s jeho svěřenci v akci můžete u vodního hradu Švihov na Klatovsku. Před jedním z vystoupení si s ním Deník povídal o tom, jak náročné je ptáky vycvičit, jak se krmí či kolik při sokolnictví již utrpěl zranění.

Hodí se na vycvičení každý dravec?

To určitě ne. Hodně záleží na tom, jak se dravec chová ve volné přírodě. Je třeba rozlišit, který se hodí na ukázky a který na sokolnický lov, to jsou dvě opravdu rozdílné věci. Na sokolnický lov se používá menší spektrum dravců, tam jde, co se týče dravců nízkého letu, zejména o jestřáby či káně Harrisova, z dravců vysokého letu to jsou převážně sokoli a rarozi a z orlů se pro lov používá v podstatě jen orel skalní. Orli mořští se nepoužívají, stejně jako luňáci či poštolky, absolutně se nepoužívají sovy. Ty se sokolnictvím mají ostatně pramálo společného, ale k ukázkám se přidaly z důvodu, že je lidé mají rádi a chtějí je vidět. Já osobně to nemám moc rád, a to kvůli vyvazování, ale je poptávka a musím stíhat konkurenci.

close info Zdroj: Deník/Milan Kilián zoom_in Sokolník Václav Šporer z Horšovského Týna předvádí u hradu Švihov na Klatovsku majestátního orla východního a další dravé ptáky včetně sov. Asistuje mu Karolina Hnátová ze Švihova.

Osvětlete pro laika, co je vyvazování.

To jsou v podstatě kožené objímky, které mají dravci kolem nohou a kterými se uvazují k posedu či sokolníkově rukavici. Oni převážně nejsou uvázáni kvůli tomu, aby neuletěli, protože s většinou těch ptáků při ukázkách létáme, ale spíše jde o to, že když tam nejsem já, ten mezičlánek, který se dravci věnuje, tak by se mezi sebou pozabíjeli. Pořád jsou to dravci a v kolegovi, co sedí vedle, nevidí kamaráda, ale kus žvance.

Ještě než se dostaneme k ukázkám, zastavme se u sokolnických lovů. Zúčastňujete se jich? Kde a s jakými ptáky a co největšího jste ulovil?

Samozřejmě, zúčastňuji. Já celý život lovil hlavně s jestřáby, tam je kořist do velikosti zajíce, takže právě hlavně zajíce. Ale přemýšlím, že bych letos na sezonu, která startuje 1. září, připravil samce orla skalního. Bohužel na to už moc nemám čas, věnuji se hlavně ukázkám. Sokolnické lovy bývají hlavně v sobotu a ty já mám plné celoročně.

Zastavme se u některých nej. Kterého nejmenšího a kterého největšího letce máte ve svém chovu?

Ze sov je nejmenší kulíšek nejmenší, který ale momentálně na Švihově není. Tam není úvaz vhodný a navíc je to tak malý ptáček, že by ho volně poletující poštolky či kavky mohly umlátit. Tam by se to muselo řešit do budoucna voliérkou. Největší ze sov je výr velký, největší sova na světě. Co se týče dravců, nejmenší je poštolka obecná, náš poměrně běžný dravec, největší pak orel východní kamčatský, což je největší a nejtěžší orel světa. Jeho samice, která je větší než samec, může vážit až 10 kg a mít rozpětí 2,4 metru.

Které z vašich sov a dravců jsou nejsnáze vycvičitelné a které nejhůře?

Sovy bych úplně vynechal. Sice se vycvičit dají, ale je u nich problematické, že po nich chceme něco, co v přírodě nedělají. A to, aby létaly ve dne. Při ukázkách je proto létáme minimálně, spíše je nechám proletět za soumraku. Výcvik je problematický, třeba u výra velkého trvá tři měsíce, zatímco u káně Harrisova to je jen týden.

Čím je krmíte?

Samozřejmě se snažíme, aby to bylo co nejvíce podobné tomu, čím se živí ve volné přírodě. Vše je z humánních důvodů usmrcené. Takže dravce nízkého letu krmíme potkany, myšmi, morčaty, králíky a podobně, dravce vysokého letu křepelkami, holuby a další pernatou zvěří. U orlů mořských jsou to ryby, u skalních lišky, srnčí… Samozřejmě tak 70 procent všeho krmení sov i dravců tvoří jednodenní kuřata. Ta nejsou zabíjena kvůli nám, jde o odpad z líhní, kdy kohoutci jsou usmrcováni a prodáváni zoologickým zahradám, záchranným stanicím a třeba i nám. Je to poměrně levné a přitom kvalitní krmivo.

Kolik toho takový pták sežere?

Záleží na velikosti. Paradoxně, čím menší pták, tím více toho sežere, samozřejmě vůči své hmotnosti. Nejvíc toho pochopitelně sežere orel východní, je to při jeho hmotnosti okolo 8 kg zhruba 400 až 500 gramů. Malí ptáci toho ale v poměru ke své hmotnosti sežerou více, takže poštolka potřebuje denně zhruba 25 procent své váhy.

Když koukám na vaše ruce a nohy, nemohu se nezeptat, jak často dochází ke zraněním sokolníka?

Dá se říct, že každý den (smích). Třeba výcvik orla východního je hodně problematický, i proto se s ním v Čechách moc nesetkáte. Co se týče zranění, která jsem utrpěl, tak oči mám obě, uši taky, nos též. Díky mořskému orlovi jsem měl málem rozštěp, ale kousek kůže tam zůstal, takže to šlo sešít. Jinak to ale neřeším, k doktoru nechodím a ani jsem nezkoušel, zda by mě pojistili (smích).

Jak dosáhnete toho, aby vám při výcviku dravec neuletěl?

Toho se samozřejmě úplně dosáhnout nemůže. Tam záleží na dravci. Třeba káně Harrisova, když se vyleká, si sedne na zídku nebo nejbližší strom. U luňáků a sokolovitých je to horší, protože ti dokáží hodně pracovat s větrem, takže ti mohou uletět. Řeší se to sokolnickou telemetrií, což je v podstatě vysílačka umístěná na dravci. Já mám přijímačku. Mám starší model, kdy mám jen směrovou anténu. Ukáže mi to, jakým směrem a jak daleko se dravec nachází. Když dravec skončí dále než 30 km, což je můj dosah, napíšu na sociální sítě ostatním sokolníkům a ti pomohou.

Kde ptáky sháníte?

Od chovatelů u nás i v zahraničí, je jich dost. Z volné přírody se dravci získávat nesmějí. Jsou nějaké výjimky, třeba poraněné káně, které se nemůže vrátit do přírody, ale já osobně to rád nemám. Jde o dravce, který žil celý život ve volné přírodě, takže by vyvázání pro něj bylo velmi stresující.

V tomto ohledu jsou mnohem výhodnější odchovaní ptáci. I tam je to ale různé. Třeba u káně Harrisova se mláďata nechávají u rodičů až do prvního vzletu a až pak se začíná s výcvikem, zatímco třeba sovy se odebírají maličké. U orlů skalních se dává přednost ptákům odchovaným pravou matkou, protože když jsou odchováni člověkem, tak si myslí, že jsou člověk a jsou vůči lidem velmi agresivní. Tomu se říká imprinting neboli vtištění, kdy takový orel je perfektní lovec, ale je nebezpečný pro lidi. Když budu třeba na lovu a narazíme na někoho s dítětem, orel s imprintingem by mu mohl ublížit.

Na závěr se zastavme u vašeho pobytu u švihovského hradu, kde letos vystupujete už čtvrtou sezonu. Do kdy tu budete a jak často máte ukázky?

Budeme tu celé prázdniny a letové ukázky máme každý den s výjimkou pondělí v 11, 13 a 15 hodin. Areál je otevřený od 10 do 16 hodin.