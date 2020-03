Místní zpravodajské listy sklízí úspěchy, konkrétně v celonárodní soutěži Radniční listy roku, kterou organizuje společnost Kvalikom z.s.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Redakční tým Holýšovského zpravodaje se do soutěže přihlásil zhruba před měsícem. Do vyhodnocení okresního kola zaslali tři poslední čísla a sítem na úrovni okresu prozatím uspěli. Prvenství okresní úrovně poslalo zpravodaj do krajského kola. V každé úrovni soutěže se kromě prvních třech míst hodnotí například kreativita, grafické zpracování, kvalita textů, objektivita ale i fotografie.