Nejoblíbenějším místem, kde si lidé rádi zastaví na chladivé osvěžení na Domažlicku, je Zmrzlina u Mildy v Křenovech. Zvítězila v anketě Domažlického deníku. I když stánek stojí u hlavního tahu z Domažlic na Plzeň je už při příjezdu patrné, že tam panuje pohoda. Stánek obklopují lehátka, takže si návštěvníci mohou zmrzlinu v klidu vychutnat, a především návštěvníky vítá usměvavý majitel Milan Böck. „Jsme tady již čtvrtým rokem. Dělám zmrzlinu ještě ve Staňkově a tehdy jsem to chtěl rozšířit. Místo jsem zde měl pronajaté už o tři roky dříve, ale stále se mi to nedařilo dotáhnout,“ řekl Böck.

Lidé tam chodí na točenou zmrzlinu, a mnohdy mají možnost ochutnat i netradiční příchuť. „Základ mám od firmy, která prodává směsi na zmrzlinu a připravujeme si je, něčím je dochutím. Někdy dělám například okurkovou zmrzlinu, šmoulovou, letos nově kolovou,“ vysvětlil majitel.

Prvenství v anketě ho velmi těší. „Není to ale jen moje práce, ale i děvčat, které mi zde pomáhají. Myslím si, že spousta lidí dělá už v dnešní době zmrzlinu dobře, ale mi k ní dáváme takovou tu omáčku s komunikací, úsměvem. Pro nás jsou to už štamgasté, se kterými si povídáme. Dáváme důraz i na to, aby zmrzliny byla řádná porce,“ okomentoval Böck.

Na kopečkovou zmrzlinu si lidé nejraději v Domažlicích zajdou do Café sv. Barbora přímo na náměstí. Tam mají na výběr z mnoha lahodných druhů, a to kromě klasických i například Amaretto či Baileys.

Třetím nejoblíbenějším místě se stala Zmrzlinkovna ve Kdyni, která má svou starší „sestru“ v Janovicích nad Úhlavou, která měla na Klatovsku prvenství. A je vidět, že oblibu získává i na Domažlicku, a to se tam provozovatelům původně nechtělo. „Bylo to neobvyklé. Jeden den ráno jsem se probudil a měl jsem na e-mailu zprávu, kde mi pán psal, že se mu líbí, jak to děláme v Janovicích a že má ve Kdyni na náměstí prostory, jestli bychom se nechtěli přijet podívat. Když jsem to přečetl manželce, tak jsme řekli, že ne. Pak nám to začalo šrotovat, nakonec jsme tam jeli. Vešli jsme a už jsme v tu chvíli viděli, co by kde vše bylo. Nájem je lidový, takže nám nebránilo, to zkusit tam otevřít,“ řekl Patrik Petruška, který vede cukrárnu s manželkou Janou.

Radost z umístění měli i oni. „Je to krásné. Za nás je to milé. Bereme to s pokorou. Víme, že se dá usnout na vavřínech. Nehrajeme si na žádnou vysokou gastronomii, na nic načančaného na oko, ale snažíme se to dělat lidsky, dáváme poctivé porce, aby zákazníci byli spokojení. Jsme rádi, že jsme dostali tolik hlasů,“ zhodnotila Jana Petruška.

Čtvrté nejoblíbenější místo je opět na náměstí v Domažlicích, je jím Caffé Březina, a top 5 uzavírá rovněž domažlické náměstí, tentokrát Caffé Verdi.