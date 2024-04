Letní teploty o víkendu přilákaly davy milovníků zmrzliny k oblíbenému stánku U Mildy v Křenovech. Fronty se tvoří nejen díky výjimečným chutím, ale i přátelské atmosféře.

Na zmrzlinu U Mildy v Křenovech se stála fronta. | Video: Daniela Loudová

Dříve se stávala fronta na banány a nyní se podobně dlouhá fronta stojí na zmrzlinu v Křenovech, která je vyhlášená. Zmrzlinu U Mildy si nenechají ujít cyklisté, pěší a zastavují i projíždějící auta, jelikož je stánek na hlavním tahu z Domažlic na Plzeň.

Začalo letní počasí a tak odstartovala i zmrzlinová sezona. Svůj stánek tak otevřel i usměvavý prodejce Milan Böck v Křenovech. A že jeho zmrzlina láká, tomu byla důkazem i sobotní fronta lidí, kteří nyní na ni stáli, a také stánek obklopovali. Místo je vyhledávané kvůli obsluze, porcím zmrzliny, ale i chutím, které nabízí. Není běžné, že si někde dáte například kokos s citronem jako tomu bylo v sobotu právě U Mildy. S chutěmi majitel experimentuje rád. Nechybí klasická vanilka, ale spojená například s mangem, broskví, švestkou, malinou, jahodou a mnohými dalšími chutěmi. Vloni nebyla výjimkou ani šmoulová, kolová či okurková.

Ne nadarmo tak stánek v loňském roce obdržel prvenství v anketě Domažlického deníku mezi prodejci zmrzliny. „Není to ale jen moje práce, ale i děvčat, která mi zde pomáhají. Myslím si, že spousta lidí dělá už v dnešní době zmrzlinu dobře, ale my k ní dáváme takovou tu omáčku s komunikací, úsměvem. Pro nás jsou to už štamgasté, se kterými si povídáme. Dáváme důraz i na to, aby zmrzliny byla řádná porce,“ okomentoval Böck.

Sezona je tak zahájena a návštěvníci se jistě mohou i letos těšit na spoustu zajímavých chutí.