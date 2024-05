Chodbou sestupujeme do podzemí zámku v Horšovském Týně. „Oblečte si mikiny a vezměte čepice,“ upozorňuje nás cestou dolů člen štábu, kterého ve tmě panující kolem téměř nevidíme. Dole hoří pochodeň, která vrhá světlo na dva mladíky v temné kobce – Jiříka a jeho kamaráda Štěpána. Představují je herci Tomáš Weber a Marek Lambora.

Natáčení pohádky Zlatovláska na Horšovském Týně. Marek Lambora (vpravo) s Tomášem Weberem i po hodinách v chladné kobce hýřili humorem. | Video: Deník/Milan Kilián

Přicházíme právě včas, vše je připraveno na další scénu. Režisér Jan Těšitel tu právě točí novou Zlatovlásku. S tou původní z roku 1973 ji pojí Petr Štěpánek. V té první hrál Jiříka, ve druhé je král.

Chladná kobka

Zazní obligátní „ticho“, všichni musíme ustoupit, abychom nepřekáželi světlu pochodně, zazní klapka a spustí se kamera. Režisér je puntičkář, scéna, při níž je jediná kamera detailně zamířena na tvář Jiříka, se musí celkem čtyřikrát opakovat. Když je konečně spokojen a štáb provádí potřebné úpravy na další záběr, je chvilka na popovídání s producentem Viktorem Krištofem. „Jsme svědky natáčení trestu, který dal král Jiříkovi a Štěpánovi za to, že ochutnali sousto z kouzelného hada. Ochutnal ho ale jen Jiřík, protože mu bylo líto psa, jehož zachránil a který měl to sousto sníst jako první, a tak vzal Jiřík to břímě na sebe a ochutnal to za něj. Král to ale zjistil a Jiříka a Štěpána uvrhl do žaláře,“ vysvětluje Krištof.

Zdejší zámek se mu líbil už v době, kdy zde obhlížel lokace pro Princeznu zakletou v čase. Ta se tu nakonec nenatáčela, ale teď byla volba jasná. „Jsme ve sklepení zámku, kde se natáčely i scény pohádky Nesmrtelná teta. My tu máme kobku, kde jsou uvězněni oba hrdinové, Jiřík a Štěpán. Teď se tady ukazují jejich charaktery. Zatímco Jiřík je srdečný a čistý, Štěpán je tak trochu prospěchář. Zde sledujeme jejich reakce na uvěznění, tady se začínají naše postavy profilovat,“ popisuje producent, který přiznává, že natáčení v těchto podmínkách je náročné. „Teplota je kolem sedmi stupňů a je tu vlhko, takže se členové štábu musejí zahřívat teplými nápoji,“ ukazuje na kouřící kelímek a pak už musíme uhnout kameramanovi, který se jde podívat na monitor, jak je osvětlen Štěpán, na něhož teď kamera míří, a pak se jde zase na věc. Několikavteřinový záběr se precizuje celkem čtyřikrát. Až pak má štáb i herci, kteří jsou v permanenci už pět hodin, volno na oběd.

Role se jim líbí

To je samozřejmě šance i na krátké popovídání s hlavními hrdiny a režisérem Janem Těšitelem. Podle něj je srovnávání nové pohádky s tou o půl století starší trochu nefér. „Naše Zlatovláska je úplně jiná, než byla ta původní. Už od scénáře. Lucie Konášová zvolila způsob vyprávění, kdy hlavní hrdina má dva nové souputníky, kamaráda Štěpána a psa Štístka, což v původní pohádce nebylo. Celé to má takový epičtější rámec. Původní pohádka před padesáti lety byla de facto televizní záležitost, kde bylo herců relativně málo, náš přístup je ukázat divákům podívanou do kina,“ konstatuje Těšitel.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Režiséra v rozhovoru pro Deník pochválil i představitel hlavní role, zatím nepříliš známý herec Tomáš Weber. „Lucie Konášová s Honzou Těšitelem to vypiplali tak, že je to kompaktní, dává to smysl a je to atraktivní. Baví mě to hrát, protože to není stereotypní postava,“ pochvaluje si Weber. Spokojenost se svou rolí neskrývá ani Lambora. „Je to krásná postava v tom, že není jednobarevná. Je to úplně obyčejný kluk, jemuž se dějí určité věci a on nemá pevnou vůli na to, aby se s tím vypořádal s nějakými etickými a morálními hodnotami, ale překročí mrtvoly, které po cestě má,“ líčí Lambora, který neskrývá, že se mu malebný zámek na Domažlicku líbí. „V Horšovském Týně jsem poprvé, je to tu strašně krásné, jen škoda, že celou dobu točíme v kobkách, které zase tak útulné nejsou,“ směje se. To Vladimír Němec z Prahy, který představuje zbrojnoše, si na kobky nestěžuje, mnohem horší je to pro něj v brnění na sluncem rozpáleném nádvoří. „Nahoře je trošku teploučko, ale v kobce je to příjemné. Tam jsme na tom my, co máme čtyři vrstvy, na rozdíl od herců dobře,“ usmívá se, ale to už musí spěchat na plac, stejně jako ostatní.

Zahraje si i mečoun

Natáčení Zlatovlásky odstartovalo letos v dubnu na Barrandově, pak filmaři zavítali na hrad Sovinec, na Lednici a po Horšovském Týně je čeká zahraničí, vypraví se na Sicílii a Slovensko. Potkalo je už několik trablů. „Za prvé nám při jedné scéně spadl ze splašeného koně německý herec. Byl nějakou dobu v bezvědomí, ale protože je to statný jinoch, vstal a dožadoval se natáčení. Ale samozřejmě musel do nemocnice. Pak jsme kvůli technické závadě přišli o data z části jednoho dne a do třetice nám onemocněla princezna. Bere antibiotika a nemohla sem přijet, takže se sem budeme muset vrátit,“ trochu si stýská Krištof. Nad otázkou, kdo princeznu hraje, se jen pousměje. „Jde o mladou herečku, není to známá tvář. Ještě chvilku zůstane utajena, máme na to připravenu vtipnou marketingovou kampaň,“ říká. Deník jméno hlavní představitelky zná, ale na přání filmařů ho nebudeme zveřejňovat, prozradíme jen, že si už zahrála v jiné pohádce po boku Dagmar Havlové, Lucie Vondráčkové či Pavla Kříže.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Kromě lidí si v pohádce zahraje celá řada zvířat, od již zmíněného psa, přes lišku, vlka či orla až po mečouna. Na rozloučenou vysekli filmaři poklonu západním Čechám. „Natáčíme zde velmi rádi. Jsou tu krásné lokace a jsou tu velmi vstřícní k filmařům, spolupráce s krajem i filmovou kanceláří je velmi dobrá,“ pochvaluje si producent.

Premiéra nové Zlatovlásky je plánována na 23. ledna 2025.