Ačkoli se jednotlivých kol i samotného finále ligy zúčastnily hasičská družstva z Klatovska – Mochtín, Křištín či Zahorčice, a Tachovska – Nové Sedliště a Halže, hasiči z Domažlicka byli neúprosní. Mezi sebe na stupně vítězů jen tak někoho nepustili a vteřiny rozhodně nedávali zadarmo. Zlaté poháry totiž zůstaly doma,na Domažlicku, na Chodsku, a to ve všech soutěžních kategoriích.

Celkem 21 týmů se utkalo ve třech kategoriích, přičemž nejpočetnější opět byla ta mužská skupina. V ní je boj o prvenství vždy nejostřejší a bojovalo se o pouhé desetiny sekund. Nejtěsnější souboj byl mezi Štítarskými a Hornometelskými. Přesto ale zlatý pohár putoval do Štítar k týmu A, který si požární útok střihl za 15,16 vteřin. Horní Metelsko na tom nebylo ale o moc hůř, i jejich Růžovým panterům to dobře běhalo. Nicméně s 15,34 vteřinami už panteři dosáhli pouze na stříbro. Bronz pak zůstal o dalších pár desetin vteřin za nimi. S časem 15,5 vteřin skončil na třetí příčce tým z Mochtína.

Štítary se tak stali mistry třetího ročníku Chodské noční hasičské ligy 2020. „Rozhodně šlo o nejdramatičtější finále v historii ligy. Kluci z Sdh Horní Metelsko a Sdh Mochtín, nám letos rozhodně nedali nic zadarmo a bojovat jsme museli až do poslední chvíle. O to větší pocit štěstí a euforie jsme prožívali po vítězném útoku. Děkuji vám za to kluci. Jste skvělá parta a výborní sportovci,“ okomentoval vítězství Štítar jejich velitel Petr Lešek.

Dobře si vedly i ženy. Bronz putoval do Horšovského Týna s časem 23,27 vteřin, stříbro do Březí s téměř pětivteřinovým náskokem a časem 18,89 vteřin a zlato vybojovaly dámy ze Štítar, které by se s časem 18,55 klidně mohly poměřovat s mužskými týmy.

Finále bylo pro Štítary obecně kolem sklizně, jelikož se jim za jeden večer opět povedlo získat zlato, stříbro i bronz.

Právě třetí místo se jim povedlo ukořistit v poslední soutěžní kategorii, a to PS – 12. I tady to byla hra na přetahovanou. Rozdíl mezi prvním a třetím místem byl o necelou sekundu a půl. Právě tento téměř ‚zanedbatelný rozdíl‘ stál za štítarským bronzem a obhájením zlata pro dobrovolné hasiče ze Kdyně. Ti s časem 19,03 vteřin získali nejenom zlato, ale zároveň sklidili i další dva úspěchy. Obhájili loňské vítězství a povedlo se jim stát šampiony Chodské noční hasičské ligy ve své kategorii již potřetí vřadě. Podle pravidel putovního poháru se tak stávají trvalými majiteli zlatého kalichu právě oni.