Třetí kolo Chodské noční hasičské ligy se tentokrát konalo u sousedů na Klatovsku, a to v Mochtíně.

Třetí kolo Chodské noční hasičské ligy v Mochtíně. Foto: SDH Kdyně, Horní Metelsko, Hluboká | Foto: Deník / Petra Kůtová

Noční závod opět pomíchal pořadí. Kdyňští dobrovolní hasiči se po stříbrné příčce druhého kola opět vrátili na vrchol s časem 18,05 vteřiny v kategorii PS 12, kde celkem soutěžilo pět týmů. Nechali tak za sebou Štítary B a Oplot. Oprechtický ženský tým však ve své kategorii tentokrát pohořel a po úspěchu ze Štítar skončil tentokrát s neplatným pokusem. Zlato putovalo do Únětic, stříbro do Březí a bronz do Horšovského Týna.