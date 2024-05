Probdělou noc z úterý na středu mají za sebou obyvatelé a hasiči z Blížejova na Domažlicku, kterým se prohnala blesková povodeň. Voda se hrnula jako řeka ulicemi a zatopila i domy. Někteří v nich měli i desítky centimetrů vody a přišli o majetek, který zničila voda i bahno.

Následky bleskové povodně v Blížejově na Domažlicku. | Video: Deník/Daniela Loudová

Téměř bez přestávky pracovali na odklízení následků povodně blížejovští hasiči. „Vše začalo kolem půl osmé večer a jedem po menší přestávce v podstatě doteď. Dali jsme si pauzu asi v půl dvanácté a od půl čtvrté jedeme znovu,“ řekl ve středu ráno velitel blížejovských hasičů Antonín Beisbier, který okomentoval, jako to v obci vypadalo: „Bylo to tady hodně vážné. Několik let už jsme zde takovou povodeň nezažili, ani v roce 2012, kdy byly velké povodně, to nebylo tak hrozné jako nyní. Voda spláchla několik domů, komunikace byly zatopené a šlo to i do okolních vesnic.

Voda se valila obcí, spláchla sklepy i silnice. Radbuza stoupla o metr a půl

Velké škody napáchala voda v domě rodičů Jany Steinerové, která byla na místo přivolána sousedy, když se začala voda hrnout obcí. „Volali mi sousedé, abych přijela, že se tady valí voda přes zahradu. Bylo to jako když se valí rozvodněná řeka. Tady byl vlastně zcela zaplavený vjezd do garáže, voda tekla všude. Bylo to rychlé. Už se to tady stalo jednou. Je tady totiž opět zasázená kukuřice stejně jako v roce 2009, kdy tady byly podobné záplavy taky. Vždy to sem steče z polí,“ řekla Deníku Steinerová, která také popsala, jaké má povodeň následky na majetku. „Celé sklepy byly pod vodou, naštěstí v garáži nebylo auto, ale byly tam sekačky, pračka, voda zatopila všechny technické místnosti s plynovým kotlem, kotlem na pevná paliva, studna byla zatopena, všude je bahno a hodně, možná patnáct čísel, to bude asi nejhorší. Dá se říct, že sem šla ta první vlna shora z pole. Všechno se utopilo a zničilo.“

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Jako nejhorší průběh hodnotí úterní povodeň také obyvatelé domova s pečovatelskou službou na začátku obce, kterým voda vytopila byty. „V půl osmé večer přišla shora vlna vody a bahna a byla to otázka několik minut a měli jsme vodu v bytech. Já tam měla osobně třicet čísel, což je vidět i na domě, kam voda dosahovala. Mám pod nábytkem vodu, bahno, vše je zničené. Já bydlím v Blížejově 34 let a nic takového jsem nezažila. Bylo to hodně rychlé, kanalizace to nestíhala pobírat,“ sdělila Irena Halmešová, kterou stejně jako další obyvatele čeká plno práce. „Teď budeme vše uklízet, vysušovat, určitě to bude nějakou dobu trvat, než budeme mít hotovo. Pomáhali nám hodně hasiči, kteří odčerpávali vodu vysavači, což hodně pomohlo. Kdo měl pak kam jít, tak šel na noc jinam, ostatní tady zůstali a uklízeli, já jsem uklízela do půl čtvrté do rána,“ popsala Halmešová.

S následky povodně se potýkají i další obyvatelé, kteří uklízejí navalené bahno, ale i to, co jim na pozemky voda donesla.

Zaplavené jsou také louky v širokém okolí, což je způsobené i zvýšenou hladinou řeky Radbuzy.

Noční déšt zvedl hladinu Radbuzy

Kvůli vydatným srážkám stoupla hladina řeky Radbuzy ve Staňkově. Během noci vystoupala o metr a půl, po páté hodině ráno dosáhla prvního povodňového stupně, v sedm hodin pak druhého stupně, tedy 190 centimetrů. Po jedenácté hodině Radbuza ve Staňkově překročila třetí stupeň.

