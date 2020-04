Domažličtí radní pro to učinili na posledním jednání krok kupředu a schválili zadávací dokumentaci.

„S tím jsme schválili i členy a náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek,“ informoval domažlický místostarosta Stanislav Antoš.

„Je vysoká pravděpodobnost, že bychom mohli s dotací uspět. Pokud se tak stane, budeme protierozní opatření realizovat. Pokud ne, do budování se pouštět nebudeme,“ pokračoval.

Protierozní opatření by byla následující – v rokli by vznikly malé hráze, nebo-li též poldry. Tam by se zadržovala dešťová voda, která by se následně postupně uvolňovala pro odtok do potoka.

S tím souvisí i vznik velkého poldru na potoku, který teče směrem od Tří vrb k Hanovu parku, další by se budoval ve Vlčím hrdle a poslední u cesty směrem na Stráž.

„Tato opatření by měla město zbavit záplav z přívalových dešťů,“ doplnil na závěr místostarosta Stanislav Antoš.