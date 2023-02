Pro začátek smutného příběhu se musíme vrátit do druhého pololetí loňského roku. Drahé energie drtily nejen domácnosti, firmy, ale také sportovní areály. Některé se ocitly v existenčním ohrožení. Učebnicovým příkladem jsou právě ledové plochy. Někde dokonce zvažovali, zda se vůbec do nejisté sezony pustit. Třeba i za cenu omezeného vytápění, redukce tréninků, zmrazení platů trenérů atd. „Nový ročník hokejových i krasobruslařských soutěží jsme zahájili, ale o moc moudřejší nejsme ani teď,“ přiznal šéf Sportovních zařízení města Rokycany Jaroslav Moravec. Počká prý s kolegy na dubnové účtování a pak uvidí. Návštěvníci buď akceptují nový scénář nebo se začátek další sezony posune možná až do září.