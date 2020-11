Jak vzpomíná na Prahu? A jak se žije v maloměstě klukovi s velmi výstředním vzhledem, který navíc neskrývá, že je homosexuál? „Zábavně. Reakce lidí mě baví, ať už jsou kladné či záporné. Někdy jsou to samozřejmě urážky,“ přiznává potetovaný mladík s barevnými vlasy a velkými kruhy v uších.

Je vyučený cukrář, v oboru několik let pracoval. Pak už ho ale zlákala Praha. Tam žil hodně divoce. Točil gay porno, bral i drogy, pohyboval se mezi celebritami. „Žil jsem bohémským životem. Je to těžký život umělce, který chce dělat umění, ale to mu brání ve stálé práci, jež znamená stabilní příjem,“ řekl Deníku Menčík, podle něhož na český showbyznys sedí přízvisko navoněná bída. Takže na jednu stranu bohémský život, utrácení peněz, na druhou stranu zakrývání problémů. „Lidé si vůbec neumějí představit, jak to vypadá. Já nahlédl do zákulisí. Spolupracoval jsem se Sámerem Issou, to bylo zážitků. To je extrém, ještě horší, než se píše v bulváru. Poznal jsme víc známých lidí, včetně třeba Osmanyho Laffity, s nímž jsem se seznámil v gay baru. Těch zážitků mám. Lidé by se hodně divili, jak se chovají někteří známí lidé,“ prozrazuje Stáňa, který si v hlavním městě vydělával i jako vlásenkář v salonu, kde dělal dredy a podobně. Naučil se česat i módní přehlídky, na nichž se ale pohyboval i na molu. „Byl jsem hodně oslovovaný. Mohl jsem díky své výstřednosti jít i přehlídku v Miami, Los Angeles a New Yorku na Fashion Days, ale tu šanci jsem zahodil, protože jsem se nenechal potetovat tak, jak si návrhář přál,“ zavzpomínal.

V roce 2015 kandidoval na titul Gay roku, kde prošel do finálové desítky. Nevyhrál, ale vzpomíná rád. Účast mu hodně dala, naučil se mluvit do kamery. A fotil ho tam známý Robert Vano.

Veřejnost ho zná z účinkování v televizní soutěži Masterchef. „Tam jsem se nepřihlásil, sami mě kontaktovali, kvůli mé vizáži. Vtipné na tom bylo, že mi řekli, že nemusím umět vařit, důležité bylo, že jsem měl příběh, který porotu zaujal. Každopádně to byla zajímavá zkušenost. I když jsme vše natočili půl roku předtím během jednoho měsíce, nesměl jsem nic prozradit. Byli jsme vázáni mlčením pod vysokou pokutou,“ vzpomínal Menčík. Náročný život v Praze zvládl podle svých slov především díky tomu, odkud pochází. „Byl jsem hodně obrněný tím, že jsem Klatovák, o tomto městě se v Praze vypráví legendy. Spousta lidí ze showbyznysu už sem za mnou z Prahy přijela, aby město poznala,“ uvedl a dodal, že Praha mu otevřela oči v sexualitě. Před odchodem tam měl heterosexuální vztahy, v hlavním městě mu ale „pomohli přejít na druhou stranu“ a dnes je otevřený homosexuál.

A je zpět ve svém rodišti, kde pracuje jako operátor v jedné z nejvýznamnějších klatovských firem a na „vedlejšák“ dělá kadeřníka. „Do Klatov jsem se vrátil i proto, abych k sobě zase našel cestu s rodinou, abychom začali zase od začátku. Žije se mi tu krásně, líp než v Praze. Tady je vše, co v Praze, jen v kapesním vydání,“ říká Menčík, který ale přiznává, že má sen, že bude jednou pracovat v zahraničí. „Uvažuji, že půjdu do Anglie dělat vlasy – copánky, dredy. Je tam velká nabídka a já mám se svými zkušenostmi a nápady podle mnoha lidí co nabídnout. Nechci tam ale jít hned, dokud nebudu mluvit anglicky opravdu dobře,“ uzavírá mladík, jehož na ulici rozhodně nepřehlédnete.