„Kriminalisté případ odložili, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání konkrétní osoby,“ uvedla v pátek pro Deník policejní mluvčí Dagmar Brožová. Pro jednatele klubu Jiřího Heidtkeho je to zklamání. Podle něj je zcela jasné, kdo je pachatelem. Jde o Bulhara, který je od té doby v celostátním pátrání. Stále ale uniká.

Požár klubu v Horní Folmavě u České Kubice byl na tísňovou linku 112 oznámen 28. července před půlnocí. „Na místě prováděli hasební práce hasiči Hasičského záchranného sboru Domažlice, jednotky dobrovolných hasičů, na místo vyjelo i několik policejních hlídek. V době požáru bylo v prostorách klubu nejméně padesát osob, které byly evakuovány ven policisty a hasiči,“ popsala tehdy dění Brožová s tím, že případ si převzali kriminalisté. Ti od počátku pracovali s verzí, že požár byl úmyslně založen. To Deníku potvrdil i jednatel klubu Heidtke, podle kterého šlo jednoznačně o žhářský útok, jenž má na svědomí nespokojený návštěvník. „On tu vyhrožoval, že to zapálí, a pak to opravdu udělal. Hodil tam kus hadru politý benzinem a podpálil to,“ popsal Deníku Heidtke. Hned druhý den po požáru policie vyhlásila celostátní pátrání po Bulharovi, který je z činu podezřelý. V pátrací relaci upozorňovala, že je ozbrojený a nebezpečný. V poutech ale neskončil, v pátrání je dodnes.

Podle Heidkeho se zdržuje v cizině. „Užívá si diskotéky v Německu a Bulharsku, dává příspěvky na Facebook, žije si, jako by se nic nestalo,“ konstatoval Heidtke. „Škoda tehdy výrazně přesáhla pět milionů korun. Už jsme to ale vyřešili s pojišťovnou a v současné době dokončujeme novou nehořlavou terasu, budeme mít i moderní kamerový systém,“ řekl jednatel nočního klubu. Mrzí ho, že pachatele policie nedopadla a neobvinila. „Říkali přitom, že jde o obecné ohrožení, že to může být posuzováno dokonce jako teroristický čin,“ posteskl si Heidtke.

Policie ale potvrdila, že stále nehodila definitivně flintu do žita. „Pominou-li důvody odložení, trestní stíhání zahájíme,“ upozornila Brožová.