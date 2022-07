"V jeho osobě ztrácíme nejen čestného občana našeho města, ale zároveň spravedlivého a férového muže. Přátelství, která v našem městě, ale i v Plzni navázal, byla velmi pevná a srdečná. Naše vzpomínky na společně strávený čas nikdy nevyblednou. Upřímnou soustrast jeho rodině a všem jeho blízkým," sdělili zástupci města Holýšov v čele se starostou Liborem Schröpferem.

V roce 1942 odmítl Gihoul odejít na práci do Německa a zapojil se do odboje. Po osvobození Belgie americkou armádou vstoupil jako dobrovolník do 17. střeleckého praporu, který byl nasazen spolu s 3. americkou armádou a v květnu 1945 došel až do západních Čech.

