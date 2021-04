V pondělí svůj nejtěžší životní boj se zákeřnou nemocí bohužel prohrál. Pavel Faschingbauer, který odešel v nedožitých 84 letech, se však výrazně zapsal nejenom do sportovního světa, ale i do toho politického.

Po maturitě na domažlickém gymnáziu zamířil Pavel Faschingbauer na pedagogickou fakultu v Plzni. Poté se ale jen několik let věnoval kantorské dráze, působil v Hostouni, Domažlicích i Blížejově. Pak byl ale ze školství vyhozen, protože v srpnu 1968 veřejně vyjádřil svůj nesouhlas s vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. „Jeho postoj k invazi a následné normalizaci byl zřejmý a známý. Nejenom za to jsem si ho opravdu vážil. Byl velmi inspirativní osobností a jeho odchod je velkou ztrátou,“ zavzpomínal místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Kvůli „špatnému kádrovému profilu“ Pavel Faschingbauer nastoupil jako dělník do Melioračního družstva v Horšovském Týně, kde zůstal téměř dvacet let. Angažoval se hned při sametové revoluci, stal se také členem Občanského fóra v Domažlicích. Byl zvolen předsedou národního výboru, později přednostou okresního úřadu. „Byl velkým zastáncem ideálů Václava Havla. Důraz, který kladl na demokracii, u něj byl vždy opravdový. Během svého politického působení se například zasadil o vybudování velkých parkovišť na Folmavě, fronty kamionů tehdy stály až do Holýšova, o výstavbu obchvatu České Kubice nebo vznik moderní nemocnice,“ vyjmenoval Antoš.

Pavel Faschingbauer byl výraznou osobností také v atletice. Profesionálně se jí věnoval mezi léty 1959-1968, kdy se stal sedmkrát mistrem ČSSR v krosu a běhu na pět kilometrů. Ani poté však sportovní svět neopustil. Působil jako atletický trenér reprezentačního basketbalového ženského i mužského družstva. A především trénoval svého mladšího syna Pavla, jenž získal třiadvacetkrát mistrovský titul ČR v bězích od pěti kilometrů do maratonu.

Pavel Faschingbauer zemřel v pondělí po těžké nemoci v nedožitých 84 letech.