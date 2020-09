Dobrovolní hasiči nejenom z Furthu im Wald, ale i z Domažlicka truchlí nad ztrátou čestného okresního hasičského inspektora a čestného velitele dobrovolných hasičů Furthu im Wald Erwina Horniga.

Erwin Hornig. | Foto: Foto: zaslal K. Reitmeier

Oznámení o jeho úmrtí vešlo ve známost v pátek 11. září. Zemřel po dlouhé nemoci ve věku 76 let. Do funkce inspektora byl jmenován už v roce 1991, a to pro oblasti KBI Furth im Wald – Hohenbogenwinkel. S českými sbory ale navazoval Erwin přátelství a kontakty ještě před pádem železné opony.