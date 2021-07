Nemohou proto sklízet obiloviny a další plodiny a čekají, až pole vyschnou. Mají však obavu, že úroda zplesniví. Letošní sklizeň je kvůli chladnějšímu a vlhkému počasí opožděná zhruba o 14 dní.

Vedoucí výroby Jaroslav Mencl ze Zemědělské společnosti Komorno Deníku řekl, že obilí je sice zralé a úroda vypadá slušně, ale zemědělci se zatím s těžkou technikou nemohou dostat do podmáčených polí. „Zkoušíme to každý den v místě, kde si myslíme, že by to mohlo být lepší. Měníme stroje. Sundaváme novější kombajny, které jsou těžší, a nasazujeme ty starší. Kombajny zapadají, pak je zase vytahujeme,“ líčil ve středu situaci Mencl.

Ten upozornil na to, že v současné době je nejvíce ohrožena úroda ječmene ozimého, který už je zralý. „Kdyby náhodou přišla bouřka a kroupy, tak se ječmen vyloupne z klasu a vysype,“ poznamenal. Zároveň může obilí kvůli intenzivním dešťům chytit plíseň. „Mohou se na obilí objevit takzvaná fuzária. Jsou to plísně, které v sobě mají mykotoxiny (škodlivé látky produkované zejména plísněmi, poškozují játra a ledviny – pozn. red.), a na to se tudíž navazují i problémy v potravinářství a krmenářství,“ popsal Mencl s tím, že pokud plodiny chytí plísně, nedá se s tím už nic dělat. „Postříkat je už v žádném případě nemůžeme,“ doplnil.

Podle Mencla je zapotřebí, aby pár dní nepršelo a spodní voda se z polí stáhla. To se teď sice plní, už na neděli ale meteorologové předpovídají další srážky.

„Letos se pole nesečou, letos se dobývají. Nemůžeme se po polích kvůli nadměrnému množství vody pohybovat,“ popsal situaci Jaroslav Šíma, předseda Agrární komory pro Plzeňský kraj a předseda představenstva Osecké zemědělské a obchodní společnosti. „Momentálně je otázkou, kdy se úrodu podaří z pole sklidit. Pokud tam bude dlouho, začne klíčit a porůstat, což je samozřejmě špatně,“ zhodnotil Šíma. Letošní úrodu vidí předseda zatím jako průměrnou. „Je toho ale ještě málo posečeno. Pšenice není zralá, takže u ní porůstání a klíčení hrozí nejvíce. Hodně ploch však leží, a pokud by měly deště vydržet v takových intervalech jako poslední tři týdny, tak už by to bylo opravdu špatně,“ uzavřel Šíma.

V Plzeňském kraji je podle údajů Ministerstva zeměděl-ství nejvíce sklizeno pšenice ozimé, přes 57 tisíc hektarů. Následuje ječmen ozimý se sklizenými 16 tisíci hektary.