„Před devatenácti lety byla podmínka, že mezi vozovkou a chodníkem budou parkovací místa. Při rekonstrukci domažlického průtahu jsem si nejprve myslela, že zde budou parkovací místa nadále. Zpočátku vše vypadalo velmi pěkně,“ zmínila na úvod Jaroslava Schneidrová a pokračovala: „Namísto toho tam ale vznikly dva zatravněné ostrůvky, které zabraly původní parkovací místa a větší z té zatravněné plochy využívají k parkování dodávky, které rozvážejí balíčky.“

Místo trávníku jsou na místě hluboké bahnité brázdy, při nevlídném počasí jsou koleje navíc plné vody. Když tam nestaví dodávka s balíky, využije místo poslíček s pizzou či jiný řidič. Zelené zálivy jsou navíc po stranách vjezdu k domu, kde se kadeřnictví nachází a komplikují i samotný vjezd i výjezd z něj.

„Musím částečně zajet do protisměru, abych si správně najela. Je tu na to málo místa. Totéž i při couvání, kdy musím vycouvávat do provozu téměř pod pravým úhlem, abych se kolem zálivu vytočila,“ pokračovala Schneiderová. Na každý pád jsou travnaté plochy rozježděné a drží se v nich odpadky, které nejdou vymést, což před tím pohodlně šlo. „Nedávno jsem vybírala ručně hromady plechovek, papírů,“ přidala se jedna za zaměstnankyň kadeřnictví. Jaroslava Schneiderová se s tímto neutěšeným stavem obrátila i na vedení města. „Bylo mi řečeno, že je to pozemek města a že se o tyto plochy budou starat Domažlické technické služby,“ řekla Schneiderová. Že je tomu tak potvrdil i místostarosta Stanislav Antoš. „Ano, tyto plochy kolem chodníků jsou v péči technických služeb. Jinak tomu může být u zatravněných ploch u kruhových objezdů.“ Ovšem i přes veškerou snahu a péči DTS bude stav neutěšený, dokud řidiči nebudou respektovat, že na trávě zkrátka parkovat nemají.