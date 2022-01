Dokument totiž od 1. března 2022 nařizuje povinnou vakcinaci proti onemocnění covid-19 nejen příslušníkům záchranných sborů, lidem nad 60 let a pracovníkům ve zdravotnictví, vztahuje se ale také na studenty zdravotnických škol. Část těchto žáků však proti koronaviru není očkovaná.

Oslovení ředitelé škol v regionu tak předpokládají, že ministerstvo zdravotnictví vyhlášku ještě upraví. Studenti by totiž nemohli na jaře docházet na praxe a nemohli by tak dokončit studium.

Ředitelka Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Domažlicích Věra Prantlová Deníku řekla, že škola je ve spojení s Asociací zdravotnických škol ČR, která o úpravě vyhlášky jedná s ministerstvem. „Dle posledních zpráv, které jsme od asociace obdrželi to zatím vypadá tak, že by se povinné očkování po studentech zdravotních oborů vyžadovalo až od 1. září letošního roku. Zatím ale opravdu nedokáži říci, jak to dopadne. O všem se jedná a ještě se to může několikrát změnit,“ reagovala na dotaz Prantlová.

Ředitelka domažlické zdravotnické školy dodala, že proočkovanost tamních studentů zdravotnických oborů je vysoká. „Nechali se očkovat dobrovolně. Zatím máme jen jednu studentku ze třetího ročníku, která řekla, že se určitě naočkovat nenechá,“ uzavřela ředitelka.

Na plzeňské střední zdravotnické škole je podle ředitelky Ivany Křížové naočkováno zhruba 70 procent studentů. „To, že by někdo kvůli odmítnutí vakcíny, odešel, jsem zatím nezaznamenala. Ta situace se ale musí nějakým způsobem vyřešit. Není totiž dle mého názoru možné, aby se nenaočkovaným studentům ukončilo studium,“ argumentovala ředitelka.

Křížová dodala, že si nedokáže představit, co by povinná vyhláška udělala s veřejností. „Obávám se, že by to bylo kontraproduktivní. Nevím, zda by potom měl ještě někdo z mladých o studium na zdravotnických školách zájem,“ řekla Deníku s tím, že chápe obě roviny problému. „Sama jsem zdravotník a jsem pro očkování, ale mám pochopení i pro druhou stranu,“ poznamenala.

Také plzeňská škola čeká na stanovisko ministerstva. „Zatím to neřešíme, situace se stále vyvíjí a my nechceme mezi žáky šířit paniku,“ uzavřela Křížová.