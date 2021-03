Zpočátku mu nikdo nevěřil. Pak Ivo Dubský pro svůj zdánlivě bláznivý nápad vzkřísit kostel svatého Mikuláše v Šitboři u Poběžovic získal první spřízněné duše. Nakonec vznikla skupina dobrovolníků, která navrací památce původní tvář.

Nadšenci vracejí kostelu svatého Mikuláše v Šitboři u Poběžovic jeho původní tvář. | Foto: Deník/Klára Mrázová

Myšlenka na záchranu historické stavby se zrodila v roce 2015. Dubský, jenž má ve vsi chalupu, a dalších několik lidí založili spolek Mikuláš. „Zprvu byli lidé dost skeptičtí. Jsem ale zvyklý se hned nevzdávat. A když už si něco vezmu do hlavy, musím to dotáhnout do konce,“ přiznal nadšenec, který získal na svou stranu i plzeňského architekta Jana Soukupa. „Jsme amatéři a potřebovali jsme k sobě profesionály. Nechtěli jsme kostelu svými neodbornými zásahy ještě víc ublížit,“ objasnil. Podporu dostal také od vedení Poběžovic, kam Šitboř spadá. Spolu s městem, které je vlastníkem objektu, začal shánět potřebné peníze.