Nové vládní nařízení, které restauracím od středy přikazuje zavřít už v osm večer, rozzlobilo majitele hospod z Domažlicka.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

„Situace je špatná, hospoda do osmi není hospoda,“ uvádí majitelka domažlické restaurace U Kocoura Vendula Oberajtrová. Očekávají zde nízké tržby, navíc v prosinci obvykle bývají večírky, slaví se Silvestr. Tyhle akce ale odpadnou. „Obědy a večeře téměř žádné nejsou, nevím, zda jsme udělali dobře, že jsme hospodu otevřeli, teď je to spíše prodělečné,“ míní Oberajtrová. „Na večeři by lidé museli v pět, aby se stihli v klidu najíst a napít, takže spíše nechodí. Je před Vánoci, spíš teď šetří,“ dodává majitelka stravovacího zařízení.