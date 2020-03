Odstavné pruhy byly v pátek odpoledne plné německých poznávacích značek. Další německá vozidla stála u tankovacích stojanů čerpací stanice a celá řada jich projížděla přes hraniční přechod, který včera odpoledne ještě nejevil ani sebemenší známky uzavření, které nastane až úderem půlnoci.

„Vůbec se mi to nelíbí, je to nedomyšlený krok,“ řekl Roland z Chamu, který se na Lískové rozhodl doplnit nádrž. Na čerpací stanici s ním souhlasili. „Spousta lidí pracuje dál než 50 kilometrů vzdušnou čarou. Navíc sem k hranicím jezdí spousta traktorů a zemědělců. A jestli zavřou hranice těsně za námi, přijdeme o zákazníky a bude čas se bát o budoucnost,“ sdělil Deníku svůj názor zaměstnanec čerpací stanice. „Němci k nám jezdí tankovat, pro cigarety. Neprodané zboží projde a nejspíš se bude muset vyhodit,“ pokračoval s tím, že vše připomíná dobu před třiceti lety. V současném provázaném světě to však bude ještě horší než kdysi.

Zda na hraničním přechodu vyrostou zátarasy či závora s hlídkou, nikdo neví. „Informace o tom nemáme. Víme jen, že se hranice zavřou o půlnoci. Němci se nás na to neustále ptají, ale nic nevíme,“ dodala obsluha benzínové pumpy.