„Pracuji tam 26 let. Mám tam lékaře, zubaře a další. Platím si tam zdravotní pojištění, sociální pojištění. Kdybych vše kvůli podpoře v Čechách přerušila, zpřetrhala bych dlouhodobě budované vztahy a jistoty a musela bych začínat znovu od začátku,“ vysvětluje Marcela Rak z Kdyňska, která dojíždí za prací do Chamu. Sama v pondělí čekala již se zabalenými věcmi na rozhodnutí vlády. Protože vláda pak rozhodla hranice zavřít, nezbývalo jí nic jiného, než aby se na přechodnou dobu odstěhovala do Německa.

„Dlouhodobě bych v Německu bydlet nechtěla, ale zřejmě mi nic jiného nezbývá. Mám tam zajištěné bydlení, kde můžu zůstat. Kdyby vláda hranice nezavřela, tak bych do práce dojížděla dál.

Není ale sama. Řada dalších obyvatel Domažlicka se musí za prací odstěhovat.

„Už se jen vracím domů pro kufr,“ přidal se Pavel N. Na tři týdny za hranice musí i Vojtěch K. z Domažlicka. „Nemůžu si dovolit přijít o práci. Naštěstí nás zaměstnavatel v úterý písemně ujistil, že navzdory situaci se nemusíme bát o svá místa, hrozně se mi ulevilo.“

I tak musí ale za hranice. Přístřeší mu poskytne německý kolega. Ovšem po návratu čeká nejenom Vojtěcha dvoutýdenní karanténa.

Na současnou situaci zareagovala i německá strana. Inzerátů a nabídek 'Zimmer Frei', které jsme téměř na každém kroku vídali hlavně v devadesátých letech, je opět jak hub po dešti.

„Nabídek je najednou spousta. Gasthausy, penziony nebo i různá prázdninová ubytování najednou vyvěšují inzeráty a nápisy, že ubytují pendlery a další dělníky,“ říká i Marcela Rak, která se do Německa přesunula hned v pondělí večer. Vzala s sebou i svého psího mazlíčka, jehož nechala ještě naočkovat. Květiny pak rozvezla známým, aby po dobu její nepřítomnosti neuschly.

„Nabízíme naše prázdninové bydlení a pokoje v době koronavirové krize pendlerům a montérům, stejně tak i lidem, kteří musí za prací dojíždět. Ubytování je osm kilometrů od Chamu,“ stojí v nabídce Eli Fischer, o niž se nejen na sociálních sítích podělil i německý publicista Karl Reitmeier.

Získat podporu není ale jednoduché

O práci si v současné době nemůže nikdo dovolit přijít. Česká strana by sice pendlerům poskytla podporu, ale její získání by bylo administrativní honičkou. I tak by ale výše podpory na české straně rozhodně nedosahovala slíbených 60 procent platu pobíraného v Německu. Strop podpory u nás totiž činí 19 tisíc korun měsíčně.

„Ptala jsem se, co by se muselo udělat, abychom mohli získat v Čechách podporu. Poté, co bychom dostali od zaměstnavatele v Německu výpověď, by se výpověď poslala na český pracovní úřad. On-line bychom vyplnili žádost o podporu a zprostředkování zaměstnání. Potřebovali bychom ale ještě z pracovního úřadu v Chamu potvrzení U1, tedy potvrzení o tom, že jsme byli v Německu zaměstnaní, kde a jak dlouho. Jenže tohle potvrzení si nevyzvedneme, když za hranice nesmíme,“ vysvětluje Rak.

Uzavřené hranice ale vzbuzují i strach

„Pro mě bylo tohle rozhodnutí šok. Mám strach, že už se hranice znovu neotevřou a zůstane to tak navždy. Možná chce být Andrej Babiš sám a znovu zavést komunismus,“ podělil se o své pocity Reitmeier. „Od jedné pendlerky, která pracuje ve Furthu im Wald, vím, že po tomto prohlášení se svými kolegyněmi plakala,“ pokračoval Karl Reitmeier.

Nejen jeho se úplné uzavření hranic citově dotýká. Desítky let za dob komunismu pozoroval vrchol Čerchova a toužil se na něj vypravit. Od otevření hranic a zpřístupnění Čerchova ho navštěvoval, kdykoli to bylo možné – ročně zvládne přes stovku výstupů. Dokonce si díky tomu vysloužil v Domažlicích přezdívku Karl Čerchov. „Bojím se, že se stará doba vrátí,“ řekl na závěr s tím, že nezbývá nic jiného než se modlit.