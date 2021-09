Poháru se zúčastnili ostřílení soutěžící i úplní nováčci. Po desetileté pauze se před publikem objevil mistr Evropy v ovladatelnosti s kládou v jednospřeží Josef Svoboda z Orlických hor. „Tohle je jedna z nejlepších tratí, kterou jsem kdy absolvoval. Je zajímavá, točitá. Diváci se nenudí, protože se pořád něco děje,“ zhodnotil poté, se co se vrátil s hřebcem Gosunem Developerem. „I když jsme byli rychlí, chyběla mi pokora. Proto se mi na některých překážkách staly věci, které se jinak nedějí. Ale je dobře, že jsem dostal facku,“ přiznal.

S Gosunem na stupně vítězů nedosáhl, ovšem s kobylou Británií vybojoval v kategorii jednospřeží třetí místo, na stejné pozici skončil s oběma koňmi i ve dvojspřeží. Svoboda se chovu chladnokrevného plemene slezského norika věnuje 34 let. Mimo jiné se snaží ukázat, jak je práce se zvířaty v lese a zemědělství nenahraditelná a šetrná k životnímu prostředí. „Obor je často nedoceněný. Naší nadějí jsou mladí lidé, třeba jako Jirka Foist, kteří to dělají s velkým elánem,“ ocenil.

Právě Jiří Foist v závodě obdržel nejvíce cen. Dosáhl prvního a druhého místa v ovladatelnosti s kládou v jednospřeží. S grošovanými hřebci Narexem a Nachem ještě získal zlato ve dvojspřeží. „Máme statek ve Starém Sedle na Tachovsku. S manželkou jsme poslechli vnitřní hlas a pustili jsme se do tohoto oboru. Bez její podpory by to nešlo,“ zdůraznil chovatel.

S koňmi v současnosti pracuje hlavně v Českém lese a povolání by rozhodně neměnil. „Je to náročné, ale krásné,“ dodal. Diváci sledovali výkony soutěžících se zatajeným dechem. „Fascinuje mě, co všechno koně umějí. Je to bomba a jsme nadšení,“ řekla Jindřiška Bártová, jež dorazila s dcerami Pavlínou a Eliškou. Speciálně kvůli tomuto programu přijela Veronika Mašátová s Isabellou a Ester. „Koně jsou nádherní. Málokdy je vidíte takhle při práci, kterou odvádějí s neuvěřitelnou přesností,“ divila se.