Vedle krizových témat to byl první bod programu. Důvod posílení kompetencí při rozhodování je absence rady.

„Toto volební období nemáme v Klenčí volenou radu. Zmíněný bod se tedy řešil proto, aby nebylo nutné znovu svolávat zastupitelstvo v neodkladných otázkách,“ objasnil dále starosta Klenčí Jan Bozděch. To však neznamená, že zastupitelé budou méně či vůbec informováni. Aktuální dění a informace se k nim bude dostávat průběžně a následně i na dalším řádném jednání zastupitelstva.

Koronavirová situace připravila stížené podmínky všem, a to včetně živnostníků, provozoven různých služeb a dalším, kteří museli své provozy 13. března uzavřít v souladu s nařízením vlády. I v Klenčí se tak diskutovalo o nájmech. „Nechtěli jsme, aby došlo k ohrožení samotných provozů, naopak chceme, aby byly služby pro obyvatele zajištěny i nadále. K prominutí nájmu po dobu nouzového stavu, respektive omezení volného pohybu, jsme tak přistoupili i v případě lékařů a lékárny. Nejen pro Klenčí, ale i okolí, jde o klíčové služby. Lékaři své ordinaci sice nezavřeli, nicméně podstupují vysoké riziko,“ pokračoval k obsahu klenečského zastupitelstva starosta Bozděch.

Jako poslední bod programu byly poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy. Termín, do kdy mají být uhrazeny, se kvůli nouzovému stavu a koroně taktéž posunul. Městys tuto termínovou záležitost vyřešil tak, že nově lze poplatky zaplatit do 30. dne od skončení nouzového stavu. „Schválili jsme to tak proto, abychom nemuseli náhradní termín neustále posouvat,“ doplnil starosta Jan Bozděch.