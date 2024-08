„Objektu se říká Kralovcojc továrna a za starého Rakouska i v meziválečném období se zde vyráběly tkalouny, tkaničky, prýmky a obdobné zboží. V osmdesátých letech minulého století sloužila jako sklad textilu a od listopadového převratu je prázdná. V současnosti jsme s majitelem, který žije po většinu času v zahraničí, domluveni na koupi,“ uvedl starosta města Stanislav Antoš.

Koupi bývalé továrny schválilo ve středu městské zastupitelstvo jednohlasně. Bod nevyvolal ani žádnou diskuzi. Cena je 11,5 milionu korun. „Nelze zakrýt, že to jistá zátěž pro město bude. Ani ne tak koupě, jako následné další řešení. Jde ale o největší ucelenou plochu v památkové rezervaci, kterou by město mohlo získat a jen tak by se k tomu nedostalo. Právní zástupci se sešli u mě v kanceláři a dokázali se domluvit a hledat řešení. To vše se promítlo do návrhu kupní smlouvy,“ sdělil starosta.

Jde o významnou stavbu, která je ovšem v chátrajícím stavu. „Už nyní je potřeba objekt zajistit, aby opadávající kusy omítky či větrem odnášená střešní krytina nepoškozovaly majetek sousedů. Demolice objektu je odhadnuta na zhruba stejnou částku, jako je dle znaleckého posudku hodnota továrny. Otázka ovšem je, jaké stanovisko budou mít památkáři. Náklady budou spojeny nejen se samotnou rekonstrukcí objektu, jeho změnou na nové využití, ale i s úpravou příjezdových komunikací, dost možná i výstavbou nového mostu přes potok Zubřina a podobně,“ řekl starosta s tím, že představu, co s objektem, mají, ale protože se připravuje studentská práce na využití objektu z pohledu potřeb obyvatel Domažlic, tak ji zatím neprozradí.