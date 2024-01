V tomto týdnu navštívil Plzeňský kraj prezident republiky Petr Pavel, mimo jiné v Domažlicích poobědval se zástupci z okolních měst. Ti využili setkání a promluvili s prezidentem o problémech, kterým musí čelit.

Prezident Petr Pavel u vlčího výběhu na Šumavě. | Foto: Deník/Milan Kilián

Slavnostního oběda se zúčastnil starosta Železné Rudy Filip Smola, který uvedl hned několik problémů, jež na Šumavě musí řešit. „Potěšilo mě, že nešlo jen o společenskou příležitost, ale byl čas a prostor na diskuzi o problémech, kterým na Železnorudsku čelíme. Řešili jsme vliv parku na život místních lidí, třeba na to, jak nás trápí nesolení komunikací, když hned vedle v Německu v parku to jde. Dále jsem kritizoval přespřílišný vliv organizací působících v ochraně přírody - viz neustálé prodlužování zahájení výstavby lyžařského areálu Samoty, a dále změnu rozpočtového určení daní, v rámci kterého naše město přijde letos cca o 45 % příjmu v důsledku výpadku příjmu daně z loterií," vyjmenoval Smola a dodal: „Mám opravdu dobrý pocit z toho, že panu prezidentovi i jeho paní rozhodně nejsou problémy obyvatel Železnorudska ukradené, ale naopak se budou snažit je na své úrovni řešit. Samozřejmě jsem prezidentský pár pozval k nám na Šumavu, kterou dobře znají a mají rádi."

Pozvánku dostal prezidentský pár i od místního domažlického místostarosty Viktora Krutiny, a to na 70. jubilejní Chodské slavnosti.

Šumavští vlci prezidenta nadchli, líbili by se mu i v Lánech

S prezidentem promluvil i místostarosta Klatov Václav Chroust. „Setkání bylo milé, v přátelské atmosféře. Panu prezidentovi jsem řekl, že věřím, že při jeho další návštěvě kraje zavítá i do Klatov a na Šumavu, na tu naši část. Říkal, že rád, že tu v dětství opakovaně byl na putovních táborech. Chtěl, abychom mu říkali konkrétní problémy, upozornil jsem ho na rozsáhlou byrokracii a zejména na územní plán a stavební zákony, s konkrétními příklady. Hovořilo se i o dobrovolných hasičích a podpoře, kterou jim dávají obce a města, o euru, o národním parku, obecně o rozvoji měst a míst," sdělil místostarosta.

K přijetí eura se vyjadřovali i další zástupci města a obcí.

