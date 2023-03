Jaroslav Šlehober, 12 let, StrážZdroj: Deník/Monika Šavlová

Jaroslav Šlehober, 12 let, Stráž

Nejčastěji použím OMG (Oh my god) – prostě když mi něco překvapí nebo zaskočí nebo pohorší, tak řeknu jednoduše omg a všichni víme, o co jde. Jsem pohodlný na to, abych říkal tradiční „pane bože, to je něco“ nebo třeba „jééé, to se nepovedlo“. Tohle je rychlé a jasné.