Hrad a zámek v Poběžovicích měl být zdemolován. Podařilo se ho ale zachránit, byl převeden pod město. Zámek rovněž v tomto roce získal titul Národní kulturní památka. Má bohatou a zajímavou historii, je plný zajímavostí a také se může pochlubit japonskou zenovou zahradou. Letos poprvé se tam konají už i prohlídky a i když se neprojdete celým zámkem, jeho historie je tak pestrá a zajímavá, že se nudit rozhodně nebudete. Dozvíte se kromě historie i o zajímavostech, které byste na zámku úplně nečekaly, například o tom, že tam byla při výkopových pracích nalezena egyptská mumie, kterou tam zanechal schovanou poslední z majitelů rodu Coudenhove Kalergi, který si ji dovezl ze svých cest po světě. O příběhu hradu a zámku, ale i o dalších plánech s ním jsme si povídali s vedoucí městského kulturního střediska a infocentra a zároveň členkou komise pro zámek Poběžovice Jitkou Molnárovou.

Jaká je historie hradu a zámku v Poběžovicích?

Hrad byl postaven v roce 1490 Dobrohostem z Ronšperka, což byl první významný majitel poběžovického panství, který nechal tady na náměstí vystavět také kostel. Tehdy gotický hrad s vodním příkopem. Dobrohost z Ronšperka zde také zemřel. Poté poběžovické panství zakoupil rod Švamberků, kdy zde působili Petr a jeho syn Jan Jiří ze Švamberka a ti nechali gotický hrad přestavět na zámek, zhruba v šestnáctém století. Po rodu Švamberků se zde střídali majitelé a pak zakoupil poběžovické panství Bohumír Wunschwitz. Ten zde nechal přistavět faru. Zámeckou kapli vysvětil Janu Nepomuckému, protože byl velkým vyznavačem právě Jana Nepomuckého. Zámek se neustále proměňoval, nejdříve byl gotický, postupně se přestavěl na renesanční. Poslední nynější podobu dal zámku rod Coudenhove Kalergi. Poslední majitel z něj chtěl udělat historické sídlo, takže zámek ozdobil různými věžičkami, udělal spojovací můstek mezi hradem a jižním křídlem, ozdobil zámek různě erby, relikviemi či nechal postavit obloukové schodiště u hlavního vchodu. Rod Coudenhove-Kalergi zde působil do roku 1945. Po druhé světové válce, kdy tady docházelo k odsunu německého obyvatelstva, protože zde byly Sudety, tak bohužel poslední majitel Hansi Coudenhove-Kalergi musel zámek opustit. Zámek byl následně zestátněn.

Co se dělo se zámkem dále?

Zámek připadl státu a nastěhovala jsem sem pohraniční stráž, takže zde působili vojáci. Už v té době nebyl stav zámku takový, aby se v něm dalo bydlet. Vojáci ho samozřejmě ještě více zdevastovali. Působili na zámku zhruba do šedesátých let. Protože se nedalo být v zámku, postavili si nízké budovy vedle něj, a to byla kasárna, kam se vojáci přestěhovali. Od šedesátých let byl zámek opuštěný, chátral, docházelo k různému rabování. A došlo to tak daleko, že byla v roce 1967 podána žádost o demolici zámku, ale tak byla následující rok zamítnuta. Město Poběžovice si požádalo, aby přešel do jeho vlastnictví a tím se zámek podařilo zachránit. Takže od roku 1989 je zámek ve vlastnictví města Poběžovice. V devadesátých letech jej zrekonstruovali. Sice částečně, ale dalo by se říct, že hodně. Udělala se fasáda v jižním křídle, opravovala se střecha, udělaly se tři místnosti na zámku. Opravovala se i zámecká kaple. Ale pak bohužel zřejmě z politických důvodů rekonstrukce ustala a zámek v podstatě zase začal chátrat a neopravoval se.

Kdy se začalo na zámku opět pracovat?

Dalo by se říct, že od roku 2020. V té době byla usnesena zámecká komise a znovu jsme pomalými krůčky začali probouzet život na zámku. Začalo se žádat o dotace z Plzeňského kraje, obnovili jsme sbírkový účet, udělali jsme i nějaké akce pro zámek, kde výtěžek putoval na sbírkový účet. Takže se snažíme znovu probudit zámek k životu a dalo by se říct, že se to daří.

Snaha o obnovu zámku se vyplatila, jelikož byl letos 1. července zámek vyhlášen národní kulturní památkou. Pomůže vám tento titul například i v dalších opravách a získávání financí na ně?

Dosud se opravila část střechy, postupně se vyměňují okna, udělalo se nové schodiště – obloukové ke vstupním dveřím. Jsou to sice malé krůčky, ale postupně snad dojdeme takhle k rekonstrukci a k obnově. Budeme doufat, že díky titulu dosáhneme na větší dotace, protože zámek má bohatou historii a opravu si zaslouží. Zrodily se zde i myšlenky Panevropy, takže si myslím, že máme i podporu z Evropské unie.

V roce 2022 jsme uspořádali výstavu o Richardu Coudenhove-Kalergi, právě o otci myšlenek spojené Evropy (Panevropy). Tato výstava byla i v Bruselu. Nyní bude Richard oceněn od státu in memoriam. Takže budeme doufat, že opravdu získáme na zámek snad nějaké větší finance na další opravy a podaří se opravit a následně zpřístupnit další jeho části.