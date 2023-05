Zámek v Nemilkově na Klatovsku sezonu pořádně rozjíždí. Na sobotu 3. června připravil dětský den, jehož hlavní náplní budou výpravy za pokladem, a to v 11, 13 a 15 hodin.

Zámek v Nemilkově. | Foto: Deník/Milan Kilián a archiv rodiny

„Staré dokumenty říkají, že kdysi dávno někde na zámku ukryl loupeživý rytíř svůj poklad. Naším prvním úkolem bude najít mapu, která má být zakopaná někde ve sklepeních. Tato mapa by nás měla dovést k ukrytému pokladu. Nebude to ale jednoduché, cestou na nás budou čekat různé úkoly a nástrahy. Ničeho se ale nebojte, společnými silami jistě vše vyřešíme a poklad bude náš,“ zve děti i jejich doprovod Markéta Kaplanová. Dodává, že každý, kdo s výpravou dojde až do cíle, si odnese kousek kořisti domů. A to není vše! Všichni úspěšní hledači pokladů se budou moci projet zdarma kočárem, který možná bude řídit sám loupeživý rytíř. Mezi výpravami budou na nádvoří připraveny další soutěže, úkoly i hry. Podrobnosti najdete na webu zámku. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení na nádvoří bude otevřeno. Ve čtvrtek 8. června v 16.30 hodin pak na nádvoří zahraje a zazpívá hudební soubor ze ZŠ Velhartice pod vedením Marie Volfové. I zde bude vstupné dobrovolné.

Sezona jahod na Klatovsku se blíží, má jich být dost, to bude mít vliv i na cenu