Založili spolek Žijeme Domažlice a chtějí pořádat nové akce s mnoha umělci

Žijeme Domažlice. To je název nového spolku, který založila parta kamarádů v Domažlicích. Co je jejich cílem a co nového chtějí ve městě pořádat, o tom jsme si povídali s Dušanem Färberem, Jitkou Katyševcevovou a Hynkem Hradeckým. Čtvrtou ze zakládajících členek je také sládková místního pivovaru Jana Trhlíková Müllerová.

Členové spolku Žijeme Domažlic - Zleva Dušan Färber, Jitka Katyševcevová, Hynek Hradecký. Na fotce chybí Jana Trhlíková Müllerová. | Foto: se svolením spolku

Co vás vedlo k založení spolku Žijeme Domažlice? D. F.: Na začátku všeho byla myšlenka přispět k tvorbě kulturního života v Domažlicích. Snaha dělat věci jinak. Smyslem naší iniciativy je především spojovat, nikoliv rozdělovat. V Domažlicích a okolí je plno nadaných umělců a tvůrců se spoustou dobrých nápadů. Bohužel povědomí a jejich možnosti sebeprezentace se nám zdály neucelené a často roztříštěné. Proto se na všech námi pořádaných akcích snažíme dát prostor co největšímu spektru umělců. Ku příkladu nabízíme možnost výstavy obrazů od místních umělců s možností jejich koupě a částí výtěžku tak podpořit místní dobročinné spolky. Od čeho byl odvozen název spolku? J. K.: Název spolku je synonymem ke slovům žít, užívat, nasávat atmosféru Domažlic, kterou naše krásné město bezpochyby nabízí. Kolik vás ve spolku je a mohou se k vám přidat další případní zájemci? H. H.: Myšlenka původně vznikla mezi čtyřmi kamarády s nápadem uspořádat vlastní program dle našich představ. Postupně jsme naší vizi tlumočili dál mezi další kamarády a s rostoucími nápady roste i požadavek na organizaci při pořádání jednotlivých akcí. Takže pokud někdo cítí stejnou potřebu, má svému okolí co nabídnout, všem takovým dalším příznivcům jsou dveře otevřené. Vítáme i spolupráci mezi již zaběhnutými spolky či organizacemi. Kontaktovat nás může opravdu kdokoli třeba přes sociální sítě Žijeme Domažlice. Kapela The Papper Jack vydala nové CD, křtít bude v Chrastavicích Co je vaším cílem? J. K.: Snažíme se především dělat věci jinak a vždy s přidanou hodnotou programu. Je to iniciativa od lidí pro lidi. Při pořádání akcí není zisk naším hlavním cílem, jak tomu může být například u jiných organizátorů akcí. Rádi bychom i nadále působili ve veřejném prostoru a realizovali naše nápady, které si kladou za cíl přispět k oživení kulturního života v našem krásném městě. Jaké jsou vaše plány v nejbližší budoucnosti? D. F.: Plánujeme několik kulturních událostí. Jednou z našich myšlenek je i oživení Hanova parku. Domažlice nabízí toto krásné a klidné prostředí uprostřed města pro relaxaci, ale z našeho pohledu je potenciál tohoto parku mnohem větší. Proto bychom zde 22. června rádi ve spolupráci s domažlickou radnicí a Městským kulturním střediskem pořádali vinnou a pivní stezku obohacenou o vedlejší program, vystoupení několika místních kapel a vědomostní hrou pro děti a dospělé. Hru zpracováváme společně s dalším místním spolkem - Domažlický dějepis. Tato událost by měla být otevírací k plánovanému letnímu programu v Hanově parku, který bychom rádi uspořádali. V tuto chvíli řešíme s vedením města podrobnosti, zda a případně za jakých podmínek akce proběhnou. Řidiči o měření věděli, i tak jich v kraji rychlost překročila více než stovka Jak by takový letní program probíhal? Co si pod tímto máme představit? H. H.: Rádi bychom v prostorách kolem rybárny Hanova parku vytvořili prostředí, kde návštěvníci naleznou v předem stanovených termínech uvedených na naší facebookové či instagramové stránce Žijeme Domažlice, například letní promítání filmů, tančírnu pod širým nebem, cestovatelské přednášky, den barev aneb letní kurz malování, letní divadelní scénu ochotnických souborů, pravidelný busking pro mladé umělce a nebo třeba společně strávené Chodské slavnosti za poslechu hudební produkce napříč žánry. Zkrátka bychom z Hanova parku rádi vytvořili prostředí, kde si můžete udělat piknik na dece a strávit společně s kamarády příjemné letní odpoledne za doprovodu připraveného kulturního programu.

