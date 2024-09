Aktualizujeme

Dvě zraněné děti si vyžádal úterní útok nožem v Základní škole Komenského v Domažlicích. K činu došlo na druhém stupni. Podle informací Deníku měla být agresorem žačka, která propadla. Policie útočníci zajistila během několika minut. „Policisté dostali oznámení o útoku nožem na základní škole v Domažlicích. Jedna žákyně napadla nožem dvě děti. Policisté jsou přímo na místě, rodiče dětí jsou informováni. V současnosti už nikomu žádné nebezpečí nehrozí,“ ujistila policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Podle policie nejsou zraněné děti v ohrožení života. „Jsou v péči zdravotníků, stejně jako další dítě, které bylo v šoku. Na místě jsou naši krizoví interventi, kteří jsou připraveni poskytnout psychickou pomoc potřebným," dodala Brožová.

Mluvčí policie Barbora Šmaterová o události na Základní škole Komenského v Domažlicích. | Video: Deník/Milan Kilián

Mluvčí zdravotnických záchranářů Lukáš Uherek informoval, že na místě události zasahovaly dvě výjezdové skupiny záchranářů, skupina RV s lékařem a inspektor provozu. "Do péče jsme si převzali dvě děti, nejsou v ohrožení života," konstatoval Lukáš Uherek. Doplnil, že po ošetření je záchranáři převezli do zdravotnického zařízení. Vzhledem k věku dětí nemohl blíže upřesnit, do kterého.

Svědkyně události, třináctiletá žákyně, která nastoupila do 8. třídy, řekla že útočnice byla problémová dívka, která propadla. Napřed prý se chovala normálně, ale pak najednou vzala nůž a vtrhla do své bývalé třídy. Pobodala jednu z dívek na zádech a jednoho chlapce na břiše. "Učitelé se ji snažili přemluvit, aby nůž odložila," uvedla školačka. "Nás učitelé potom zavřeli do tříd, uklidňovali nás a řekli nám, ať zavoláme rodičům a ubezpečíme je, že jsme v pořádku."

Tisková konference po zasedání krizového štábu. První mluví místostarosta města Viktor Krutina, poté krajský policejní ředitel Petr Macháček. Další přísedící jsou ředitel školy Ivan Rybár (vlevo) a hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (vpravo). | Video: Deník/Milan Kilián

Před školou se během dopoledne shlukovali rodiče. Maminka, čekající na dítě, které navštěvuje první stupeň, Deníku řekla: "Chodí mi sem dvě děti, na první a druhý stupeň. Pobodaným je právě bratr spolužačky mého staršího syna. Jsem z toho úpně v šoku, nikdy bych nevěřila, že se něco takového může stát. Vždyť škola je hlídaná." V ruce přitom svírala plato s léky. "Musela jsem si vzít něco na uklidnění," prohlásila.

Vyděšená byla i matka dalšího ze školáků. "Mám syna, který nastoupil do školy v pondělí poprvé. Dnes je tu druhý den a hned se stane tohle. Byla jsem z toho úplně v šoku," svěřila se. I když ji ubezpečovali, že situace je už pod kontrolou, raději se šla hned podívat ke škole, jak to tam vypadá. Auta policie i záchranářů ji pořádně vylekala. "Samozřejmě budu mít obavy, ale syna sem ve středu zase přivedu," podotkla.

Informace, která se šíří Domažlicemi, že útočnicí byla Ukrajinka, není podle důvěryhodného zdroje Deníku pravdivá.

Podle vyjádření policistů na síti X je od počátku na místě prvosledová hlídka z obvodního oddělení Domažlice, jejich kolegové z dopravního inspektorátu, následně na místo přijeli další policisté, včetně těch ze služby kriminální police a vyšetřování.

Základní škola Komenského v Domažlicích. | Video: Deník/Milan Kilián

Krajský policejní ředitel Petr Macháček ocenil rychlost zasahujících policejních hlídek. Potvrdil, že útočnici převzali od ředitele školy již odzbrojenou. Macháček také podotkl, že policie se nebude vyjadřovat k případné právní kvalifikaci motivu činu ani k případnému ovlivnění útočnice omamnými a psychotropními látkami.

Ivan Rybár, ředitel školy, která má bezmála tisíc žáků a sto zaměstnanců, prohlásil, že co se týká drog, se žákyní nikdy v minulosti problémy řešeny nebyly. Ivan Rybár i Petr Macháček vyloučili, že by útočnice byla cizí státní příslušnicí. Nikdo nechtěl spekulovat ani ohledně dalšího osudu dívky. Ředitel školy uvedl, že pokud by se chtěla vrátit a pokračovat ve školní docházce, nemůže jí v tom nikdo bránit.

Ředitel ZŠ Komenského v Domažlicích Ivan Rybár po zasedání krizového štábu. | Video: Deník/Milan Kilián

Podle Ivana Rybára i místostarosty Domažlic Viktora Krutiny jsou bezpečnostní opatření ve škole dostatečná. V budově je vrátnice a ke vstupu jsou potřeba čipy. "Důležitý bude motiv, který k činu vedl," konstatoval Krutina.