„Na náměstí chodím nakupovat často, hlavně pečivo a kosmetiku. Velké nákupy tu ale nedělám. Pro ty jezdíme do supermarketu,“ řekla Deníku paní Jana, která už je deset let v důchodu. „Hodně obchodů se tu zavřelo, ale otevřely se i nějaké nové. Co jsem slyšela, tak problémy tu mají hlavně restaurace. Kvůli odchodu kuchařů a číšníků do Německa se jich tu během pár let zavřelo už několik,“ připomněla seniorka.