Je pravda, že od počátku roku 2020 jsme mohli zaznamenat zvýšený zájem médií o náš region, dokonce proběhlo v celoplošném vysílání ČT1 i několik krátkých dokumentů či vstupů, jež souvisely s naším krajem a zejména jeho tradiční kulturou. Ta má, jak známo, na Domažlicku velmi silnou pozici a díky jejímu věhlasu přijíždí na Domažlicko nespočet návštěvníků domácích i z ciziny. Ale je stejně tak potěšitelné, že i řada místních obyvatel si uvědomuje hodnotu, jakou pro nás naše historie i tradice znamenají.

Velmi populární pořad Toulavá kamera na Domažlicko občas zavítá, aby divákům a milovníkům toulek po Čechách představil méně známé lokality anebo známé lokality z nezvyklého úhlu pohledu, aby představili skupiny lidí, kteří jako tzv. „srdcaři“ velmi intenzivně pracují na zvelebení svého kraje. V čase hlavní turistické sezóny zajisté je o čem vysílat, protože Česká republika je skutečně krajem velmi pestrým. Ale v období zimního útlumu, tím spíše, je-li zima tak „nepovedená“ jako ta letošní, je už trochu složité najít zajímavé téma. Ne, že by žádné neexistovalo, i v zimním čase funguje celá řada muzeí, spolků, památkových objektů a vůbec všech, kteří nějakým způsobem oživují naši krajinu, ale jejich výběr je s ohledem na zimní čas přeci jen omezený.

A to je právě chvíle, kdy je možné nahlížet na celkem známá, možná až „profláknutá“ místa v jiném úhlu. Právě tak bylo možné odprezentovat v celoplošném vysílání historii Chodského hradu. Nevzpomínám si, že bychom kdy měli podobnou příležitost, zpravidla vznikaly pořady o chodském národopisu a domažlický hrad zde sehrával pouze okrajovou roli. Stejně tak kulaté výročí narození Boženy Němcové a půlkulaté výročí vydání „její“ Babičky je velkou příležitostí. O Boženě Němcové bylo napsáno spoustu pojednání, byla natočena dokumentů, v Domažlicích i v jejím okolí se konala řada přednášek. Její pobyt na Chodsku však v celorepublikovém měřítku není příliš znám, přitom významně obohatil její vnímání venkovského lidu, její dílo a významně tak přispěl ke zhodnocení české literatury. Byla to ona, kdo české vlastenecké společnosti objevila Chodsko a byla první, kdo dal impulz k objevení naší vlastní historie. Vše, co v naší společnosti v souvislosti s naším krajem následovalo, je už jen důsledek její popularizace domažlického regionu.

Třešničkou na pomyslném dortu bylo celkem nenápadné „vpašování“ chodského koláče do celorepublikové mediální soutěže, jakkoli si o pořadech tohoto typu můžeme myslet cokoli. Teprve touto formou se ukázalo, že připravit tradiční chodský koláč není nic jednoduchého a my s můžeme uvědomit, že opravdu máme být na co pyšní a smeknout tak před dovednostmi a kreativitou našich hospodyněk, přestože i výroba tradičního koláče se dnes postupně profesionalizuje.

V souvislosti s tradiční kuchyní proběhl i jeden zajímavý projekt, který sice není běžně k dispozici ve veřejnoprávních médiích, ale jeho hodnota je možná ještě vyšší. Pod záštitou Ministerstva kultury ČR proběhla videodokumentace přípravy některých lidových jídel (včetně koláčů), jako součást vzdělávacího materiálu na Vysoké škole hotelové v Praze.

Velmi snadno se píše o pořadech, které vzniky (a doufejme, že ještě budou vznikat další), ale je třeba si uvědomit, že každý z těch výše uvedených je výsledkem spolupráce celé řady subjektů – veřejných, spolkových i privátních. Je to výsledek ochoty mnoha jedinců, kteří nad rámec svých povinností (a to nevyjímaje i dočasné uzavření komerčních provozoven, poskytnutí surovin a tím i určitou ztrátu zisku) neváhají přispět k popularizaci našeho kraje. Tento příspěvek budiž poděkováním všem, kteří se jakýmkoli způsobem byli ochotni angažovat.

Josef Nejdl