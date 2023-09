Vědci využili samičí feromony a teď mají jistotu: Na Šumavě je doma vzácný brouk

Stejně jako všude, tak i některé moštárny musely zdražovat. „Zvyšují se ceny vody a energií, tak se musely zdražit i ceny moštování. Na Klatovsku se pohybují od čtyř do osmi korun za kilogram ovoce. Cena je odvislá od služeb moštárny. Některé jablka myjí, některé ne, někde musí platit nájem, někde ne, to vše se pak odráží do cen. Zdražovalo se například v Chudenicích, a to na 5 Kč/kg, v Janovicích nad Úhlavou na 7 Kč/kg,“ vyčíslil předseda s tím, že v Klatovech je cena 5 Kč/kg, kde se moštuje v sobotu od 14 do 16 hodin a jelikož je tam velká zájem, je doporučováno se na moštování objednat.

Zdroj: Ludvík Pouza

V sobotu 16. září budou také poprvé moštovat domažličtí zahrádkáři ve své moštárně v Komenského ulici. Zákazníkům budou k dispozici ale každou sobotu od 8 do 10 hodin až do 18. listopadu. V případě většího zájmu bude moštování pokračovat i po 10. hodině. S ohledem na moštování se lidé mohou setkat s parkujícími vozidly na chodníku u moštárny, jelikož i v letošním roce mají zahrádkáři povolen zábor chodníku před moštárnou pro parkování čekajících vozidel.

V poslední letech je oblíbené také zimní předvánoční moštování, takže pokud budou chtít lidé na Vánoce čerstvý mošt, měli by si nějaká jablka ještě schovat.