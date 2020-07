Červenec letošního roku byl velmi významným milníkem pro zahrádkáře ze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Starý Klíčov. Právě v tomto měsíci oslavili 50 let od svého založení a na výroční schůzi zmapovali veškerou činnost a úspěchy.

Výroční schůze zahrádkářů ve Starém Klíčově. Oslavili 50 let. | Foto: p. Kuželík

Organizace tehdy vznikla v roce 1970 a do současnosti se v jejím čele vystřídali čtyři předsedové. Posledním, a zároveň tím nejdéle kralujícím, je František Groessl, který do funkce nastoupil před 29 lety. „V tom roce jsme vyrazili na zájezd do Freiningu a Mnichova, o rok později jsme mířili na výstavu květin do Holandska,“ zmínil ve vzpomínkách na činnost organizace při výroč-ní schůzi ve Starém Klíčově.