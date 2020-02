Ve 20 hodin vypukne v hospodě U Hadamů Sezpívaná na kytičkovou. Zítra se pokračuje Maškarním bálem od 20 v hotelu U Nádraží a v neděli do ulic vyrazí krojovaný průvod. Start je od 16.00 od hospody U Hadamů a pokračuje se Kytičkovou zábavou v hotelu U Nádraží.

V pondělí bude bál patřit bábám, a to od 19.00 opět v hotelu U Nádraží. Masopusta ale skolí až v úterý 25. února. Průvod masek začne u tělocvičny v 16 hodin. A jakmile bude masopust skolen, následuje truchlení pozůstalých u muziky. ta se rozezní v pět odpoledne v hotelu U Nádraží. Postřekovské masopustní veselí má Certifikát nositele nemateriálního statku tradiční lidové kultury Plzeňského kraje a často si jeho atmosféru přijíždějí zažít i lidé ze vzdálenějších míst.

Masopust se bude konat zítra i v Plzni. Pořádá ho Plzeňský lidový soubor Mladina. Začne v 16 hodin U Branky, odtud se maškary i s muzikou vydají na radnici pro klíč od města. Pak se průvod vydá Františkánskou ulicí k řece, kde skoncují s Bakchusem. K průvodu se může přidat kdokoli, masky jsou vítány.

Mezi další masopustní průvody, které se o víkendu chystají patří:

Loučim - TJ Sokol Loučim a SDH Libkov pořádají masopustní průvod 22. února. Sraz masek je ve 12:15 v Libkově. Odjezd z Loučimi je autobusem ve 12:10. Půjde se trasa Loučim (13:15) - Nová Víska (15:00). Po průvodu pokračuje v Libkově v hospůdce tradiční maškarní bál.

Nevolice - Tady začne masopustní průvod v sobotu v 13:00 a končit bude kolem půl páté ve Stráži.

Újezd Sv. Kříže - Sraz masek je 22. 2. ve 14:00 u kuželny. Bude se volit královna a král masopustu v kategoriích dětí i dospělých. Masky, nástroje a masopustní povozy vítány.

Spáňov - V sobotu je ve Spáňově sraz masek ve 13.00 v místním klubu hasičů. Průvod vyjde ve 14.30. Těšit se můžete na tradiční pojízdnou udírnu a občerstvení. Zveme masky, ale i širokou veřejnost do průvodu i na posezení s místními harmonikáři.

Chodská Lhota - Průvod obcí masopustních masek začne od požární zbrojnice, kde je sraz ve 13:00. Jsou zváni všichni, kteří jsou ochotni se převléct za jakoukoli masku.

Pocinovice - Od 13:00 se v sobotu spustí masopust i v Pocinovicích

Klenčí pod Čerchovem - Masopust se i zde koná 22. února. Sraz masek v hospůdce U Psůtků od 11h., kde bude v salonku možné zakoupit masky, převléct a připravit se. Úderem 14h. pak odtud vyjde průvod masek v čele s kapelou Sedmihorka po kopci (kudy vedla stará císařská poštovní cesta) až k parkovišti u továrny nad Klenčí. Poté půjde průvod v čele s povozem vezoucí živého Masopusta. Za nimi poveze v kočárku Masopustova žena, resp. vdova jejich synka - malého Masopusta. Předvojem jim budou jezdci na koních z miřkovského útulku pro týrané koně "S.O.S. Život pro koně". Následovat bude povoz - veterán Dodge WC62 - se soudkem chodovarské třináctky. Za zvuků hudby a zpěvu projde průvod po hlavní silnici celým Klenčím až k vlakovému nádraží. Na prostranství mezi nádražím a restaurací U nádraží pronese v roli soudce známý herec a moderátor Petr Jančařík z přistaveného valníku masopustní řeč směřovanou k malému Masopustovi, v níž se zmíní o špatnostech, kterých se jeho táta za uplynulý rok dopustil. Následně bude Masopust sťat katem.

Po skončení popravy, potvrzení řezníka a čerta o neživotě Masopustově se přítomní přesunou do sálu kulturního domu, kde od cca 16h. proběhne Masopustův pohřeb a po něm pak začne Masopustní zábava, s bohatou tombolou, se vstupem pro všechny zdarma. Na zastávkách (na parkovišti u továrny, před hospůdkou U Psůtků na náměstí před Vinotékou Pod muzeem) bude připraveno občerstvení. Akce bude opět pojednána i jako pomoc miřkovskému útulku pro týrané koně "S.O.S. - Život pro koně". Při průvodu bude probíhat sbírka do kasiček a výtěžek bude předán představitelům útulku, kteří se akce též zúčastní. * Trasa průvodu povede jako každoročně přes celé Klenčí a bude dlouhá 2000 metrů. Tradiční masopustní průvody se konaly v Klenčí do roku 1958, a pak byly obnoveny jen recesistické v letech 1971 až 1973.