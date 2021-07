Jde o volnou inspiraci příběhem o Nicholasi Wintonovi, který před vypuknutím druhé světové války zachránil 669 československých dětí, především židovského původu, a poslal je do Anglie. „Studenti o něm viděli dokument. Film je natolik oslovil, že chtěli na toto téma něco vytvořit,“ uvedla vedoucí literárně-dramatic-kého oboru na domažlické ZUŠ Dana Žáková.

Nakonec vznikl příběh dvou kamarádek židovského původu, které čekají na odjezd do Anglie. Jejich přátelství se však rozdělí, protože do vlaku se dostane pouze jedna z dívek. „Děti se během toho naučily spoustu věcí. Samy si napsaly scénář, průběžně ho měnily, i kvůli tomu, že některé věci do něj pak během zkoušení neseděly,“ nastínila kantorka. Aby inscenace působila důvěryhodně, bylo potřeba si nastudovat i dobové reálie.

Přípravy i samotné zkoušení však komplikovala opatření proti šíření koronaviru. „Poprvé jsme představení hráli loni na jaře, kdy jsme postoupili do krajské soutěže. Jenže pak všechny akce padly,“ sdělila Žáková.

Mezitím se však obměnila členská základna souboru Vrtule, což jsou studenti od 11 do 17 let. „Nemáme stále složení, takže bylo potřeba se znovu sehrát. Na podzim jsme museli zkoušky, alespoň čtené, přesunout do on-line prostředí a byla to docela legrace,“ dodala.

Ačkoli se nová sestava viděla před národní soutěží Dětská scéna ve Svitavách jen dvakrát, stejně zabodovala. „Je to velmi silný a dojemný příběh. Dokonce jsme byli nominováni na přehlídku Jiráskův Hronov, kam se běžně dětské soubory nedostávají. To je opravdu bomba,“ radovala se vedoucí literárně-dramatického oboru.

Na své žáky je náležitě hrdá a těší ji, jak se lidsky i herecky posunuli. „Nejcennější pro mě ovšem je, jak spolu dokážou fungovat, domluvit se a taky samostatně uvažovat,“ shrnula Žáková.

Kromě toho však slavily úspěch ještě další její svěřenkyně. Konkrétně jde o Apolenu a Amálii Vondrašovy a Veroniku Janovcovou, jež zase postoupily na národní přehlídku v recitaci.