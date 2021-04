Jejich návrat však provázela opatření proti šíření koronaviru. Děti povinně absolvovaly antigenní testy, s nimiž jim pomáhali učitelé i asistenti pedagoga.

Do Nové školy včera dorazilo na 200 kluků a holek. Zhruba stejný počet se jich tento týden vzdělává on-line, příští pondělí se obě skupiny prohodí. Odběry tady začaly už v půl sedmé, kdy se otevírala družina. Pak přišly na řadu děti členů Integrovaného záchranného systému, které se zde vzdělávají a jsou od ostatních odděleny. Nakonec testy podstoupili žáci přímo ve třídách. Při odběru jim pomáhali čtyři dospělí, kromě třídní učitelky ještě asistenti pedagoga. „Minulý týden jsme na webové stránky umístili instruktážní video. Všichni si měli za domácí úkol zkusit tyčinkou zašťourat v nose, jak to dělali dnes. Zvládli jsme to bez problémů, děti byly skvělé,“ zhodnotil tamější ředitel Karel Štípek.

Za pravdu mu dala třídní učitelka II. B Radmila Uzlíková. „Je to šikovná třída, dobře spolupracovala. Ze sedmadvaceti testů vyšel jeden pozitivní. Odběr jsme opakovali, ale výsledek byl stejný. Pak jsme kontaktovali rodiče a ti si pro žáka přijeli,“ popsala Uzlíková, která v oboru působí více než 30 let.

Kantorka je ráda, že se mohla s druháky po dlouhé odmlce zase shledat. „Opravdu jsem se na ně těšila. Osob-ní setkání je něco úplně jiného než se vidět přes obrazovku počítače. Jestliže chceme epidemii zvládnout, testování je potřeba. Vždyť zdraví je to nejdůležitější,“ uzavřela pedagožka. Nadšení z návratu neskrýval například Filip Pauler: „Přes počítač mě hodiny nebavily. Tady je to lepší, jsem s kamarády.“

Do lavic včera usedlo také šestnáct žáků Základní školy Prapořiště. Ti se už naplno vrátili k prezenční výuce, protože se na ně jako na zařízení do 75 dětí vztahuje ministerská výjimka. Testy, které absolvovali ve speciálně vyhrazených místnostech, byly u všech negativní.