Záchranáře v Plzeňském kraji zahalil smutek. Při tragické nehodě, která se stala minulý týden u Mířkova, zemřela jejich bývalá kolegyně Jana Fišerová z Domažlic se svou maminkou.

Jana Fišerová působila v letech 2000–2015 na pracovní pozici výjezdová sestra a dispečerka ZZS na výjezdových základnách Domažlice a Bělá. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Tragédie se stala mezi Mířkovem a Vidicemi. „Řidička jela s osobním vozidlem značky Škoda Yeti ve směru na Mířkov, kde z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, vyjela ze silnice a sjela s vozidlem do levého silničního příkopu, kde došlo k čelnímu nárazu do betonového můstku,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Na místo vzlétl i přes problematické počasí také vrtulník. Ve vraku vozidla Škoda Yeti zůstaly dvě velmi vážně zraněné ženy. „Záchranáři tehdy ještě netušili, že jednou ze zraněných je jejich dlouholetá kolegyně Jana Fišerová, která působila v letech 2000–2015 na pracovní pozici výjezdová sestra a dispečerka ZZS, do zániku okresních operačních středisek, na výjezdových základnách Domažlice a Bělá. Přestože záchranáři obě zraněné desítky minut oživovali, a již během hovoru na tísňovou linku 155 dokonce operátor zdravotnického operačního střediska využil videohovor a laikům poskytoval rady ohledně telefonicky asistované resuscitace a první pomoci online podle situace na místě, třiašedesátiletou Janu ani její o dvacet let starší maminku se kvůli vážným poraněním nepodařilo oživit,“ uvedl mluvčí zdravotnické záchranné služby Vítězslav Sladký.

Parte zemřelé záchranářky Jany Fišerové.Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Za zprávou o úmrtí žen stojí mnoho bolesti záchranářských kolegů, ale i rodiny záchranářky Jany, která přes 15 let pomáhala na záchrance obětavě všem ostatním. „Její dva synové a dcera se svými rodinami během okamžiku přišli nejen o maminku, ale i o babičku. Osobně jsme se s Janou znali nejen z mnoha kongresů a pracovních setkání, ale také díky brilantní Janině němčině. Účastnila se mnoha jednání o česko-německé příhraniční spolupráci v oblasti mezinárodní spolupráce záchranných služeb. Osud je bohužel mnohdy velmi krutý a o život připraví i ty, kteří se pokoušeli ze spárů smrti vyrvat ostatní. Jano, v našich srdcích budeš žít dál,“ zavzpomínal a vzkázal Sladký.

Poslední rozloučení se uskuteční v rodinném kruhu.