Právě v Liblíně se na dřevěném stánku výtvarně projevil třiadvacetiletý Bohdan H. z nedalekých Hlohoviček. Sprejer si vzal na paškál Spojené státy americké a připojil k tomu hákový kříž. „Směšnou částku za poničení štítu a loga jsme se dozvěděli telefonicky prostřednictvím rozhodčího soudu. Jsme však z právního systému státu zklamaní. Nejen kvůli skutečnosti, že na peníze zatím čekáme marně, ale oprava bude několikanásobně dražší. S rozebráním střechy a novým štítem to odhadujeme přes pět tisíc korun,“ má jasno paní Michaela.

Svérázného umělce při výletu severním Rokycanskem natočily děti na mobil. Policisté tak měli s jeho odhalením usnadněnou roli a sprejera usvědčili z poškození dopravních značek v Drahoňově Újezdu, Třebnušce, bývalého kravína v Ostrovci, tabulí na naučné stezce u Olešné nebo řáděním v proslulé autobusové zastávce na okraji Němčovic. „Tady nechal Bohdan vzkaz u Křemílka a Vochomůrky. Nám už škodu zaplatil, což by mu možná mohlo u soudu pomoci. My jsme se drželi v odhadu poměrně nízko. Nevěřili jsme, že by pachatel mohl být dopaden,“ přiznává starosta Karel Ferschmann.

S amatérským výtvarníkem bylo zahájené trestní stíhání pro poškození cizí věci. Jeho počínání bylo ohodnocenou souhrnnou škodou čtyřicet tisíc korun.