„Mám na Ukrajině rodinu, takže vím, že média o tamějším dění něco zamlčují a něco naopak zveličují,“ říká studentka třídy 6.8 GJŠB Nasťa Voronscania s tím, že nejprve chtěla založit sbírku jen s tatínkem, ale pak nápad sdělila ve své třídě. „Spolužáci se na to moc netvářili, ale kamarádka Lucka mě podpořila a nakonec jsme vše dotáhly do zdárného konce,“ dodala.

Sbírku rozdělí organizátorky do obcí na severozápadě Ukrajiny.

S návrhy na oblasti, kde potřebují pomoc, přišla Voronscaia. „Vybrala jsem tři ukrajinské oblasti, Poltava, Žitomir a Ternopil, kde mám známé, abychom mohly ověřit, že se pomoc dostane skutečně ke konkrétním lidem. Zásilky pošta doručí na obecní úřady, kde lidé obsah balíků rozdělí a budou je rozdávat v nemocnicích, školách, ve školce a sirotčinci. A také starým lidem,“ řekla.

Za jedno odpoledne dívky vše připravily tak, aby shromažďování věcí mohlo co nejdříve začít. Studentky svůj záměr sdělily ve středu 2. března o velké přestávce paní ředitelce Janě Štenglové. Chtěly, aby jim škola pouze poskytla prostory, nic víc. „V poledne jsme s tím nápadem přišly na Studentskou radu a zeptaly se vedení jednotlivých tříd, zda by studenti o takovou akci měli zájem. Rada nás podpořila, vyhlásily jsme informace školním rozhlasem a druhý den ráno akce vypukla,“ uvedla Voronscaia.

Muž utekl od nehody, pak nadýchal skoro dvě promile

Studentky třídy 6.8 vytvořily tým skvěle sehraných lidí. K dispozici měli žáci prostory posilovny a malé tělocvičny, kde balili potraviny, deky, hygienické potřeby a další materiální pomoc. Po oba sbírkové dny se studenti střídali ve službách, aby zajistili chod celé akce.

Organizátorky využily služby České pošty, která od 1. března spustila spustila doručování zásilek na Ukrajinu zdarma. Balíky musely pečlivě obalit pevnými kartóny a olepit fólií, aby vydržely několikadenní přepravu. Průběžně studenti také vyplňovali podací lístky ke každé zásilce. Jeden odesílatel na sebe mohl podat za jeden den pouze pět zásilek, proto někteří další studenti a pedagogové poskytli své osobní údaje, aby se počet odesílatelů administrativně navýšil.

Do sbírky se zapojili studenti všech ročníků, učitelé gymnázia i nepedagogičtí pracovníci. Ale také rodiče a přátelé studentů.

Lidé přispívali hlavně trvanlivými potravinami, hygienickými potřebami pro dospělé i děti, dekami, spacáky.

„Dokonce jsme zabalili a poslali i omalovánky, pastelky a hry pro děti. Celkem jsme odbavili 105 balíků o průměrné váze 20 kg, tedy zhruba 2 tuny materiální pomoci lidem na Ukrajině,“ sdělila organizátorka akce a studentka GJŠB Lucie Weissová.

Členové StB dostali za vystěhování čtyř disidentů podmínky

Děvčata překvapil obrovský zájem o sbírku. „A také dobrovolníci, kteří nám chodili pomáhat. Zůstávali jsme i s dobrovolníky ve škole i několik hodin po vyučování. I maturanti nám pomáhali. Učitelé nám kupovali lepicí pásky na balení, povzbuzovali nás, uvolňovali dobrovolníky po ty dva dny trvání sbírky z výuky. Odeslali jsme hodně balíků, celkem 105, což jsme vůbec nečekaly,“ prozradila Weissová.

Voronscaia se domnívala, že balíčků budou odesílat přibližně dvacet. „Také jsme s Luckou nečekaly, že to bude od začátku takový fofr. Už ráno stál u tělocvičny zástup asi pěti lidí, nesli tašky a byli šťastní, že mohou pomoci. Takže jsme musely vymyslet, jak zvládnout tak velký nápor, se kterým jsme předem nepočítaly. V průběhu práce jsme vymýšlely různé postupy, rozdělení na pracovní skupiny. Tohle nás asi nejvíc zaskočilo. Tak velký zájem,“ popsala studentka nečekanou situaci.

Nejčastěji dárci nosili těstoviny a rýži a ptali se, co mají ještě koupit. Organizátorky je poprosily o zubní kartáčky, pasty, dámské hygienické potřeby, plenky a sunary pro miminka.

„Lidé mysleli i na holky, že mají své dny, takže donesli dámské hygienické potřeby a nikomu to nepřišlo hloupé,“ vysvětlila Voronscaia. Ve třídě Sekundě dokonce mezi sebou vybrali celkem hodně peněz a šli hromadně nakoupit. „Poradily jsme jim, jak by mohl vypadat ideální balíček, co by měl obsahovat. A oni byli tak skvělí, až jsem si říkala, že ještě jsou mezi námi dobří lidé. Že i ta naše generace ještě není tak zkažená, jak si někdo možná myslí,“ dodala studentka.

Sražená srna odhalila řidiče, který požil alkohol před jízdou

Obě organizátorky děkují všem, kteří se na sbírce podíleli a velice oceňují sehranost týmu a perfektní spolupráci. Poděkování patří zaměstnancům České pošty (ČP) v Domažlicích, která s týmem studentů ochotně spolupracovala a byla schopna přijmout a odbavit každý den více než 50 balíků pro Ukrajinu. Pomohli například s vyplněním celních prohlášení, která jsou potřeba k zasílání balíků do země mimo Evropskou unii. „Vyšlo nám vstříc i vedení Hlavní pošty a depo ČP.

Velký dík za úspěšnou sbírku náleží nejen studentům a pracovníkům gymnázia, ale též panu školníkovi, paní hospodářce a všem hodným lidem, kteří naši sbírku laskavě podpořili,“ uzavřela Weissová.