Kraj se pyšní atraktivními hrady, zámky, kostely i přírodními zajímavostmi, které každoročně přivábí tisíce návštěvníků a turistů. My vás ale chceme pozvat do míst, která jsou leckdy ukrytá, pozapomenutá, ale o to zajímavější a leckdy i tajemnější zážitky nabízejí.

Na místě, kde již od druhé poloviny 13. století stával hrad Lacembok, jsou dnes k vidění jen nepatrné zbytky tohoto sídla. Lacembok se pomalu vytrácí a stává se součástí okolní přírody.

Když se na tuto památku vydáte, nečekejte, že budete uchváceni romantickou zříceninou s mohutnými zdmi. Poslední, co se z hrádku dochovalo, jsou náznaky stěn a studna. Místo obklopují hradní příkopy. Jestliže se na místo vydáte od podzimu do jara, naskytne se vám krásný výhled na Staňkovské rybníky. Kolem nich vede naučná stezka, kterou ocení rodiče se zvídavými dětmi.

Pokud máte čas na delší procházku, je vhodné auto zaparkovat u hřbitova ve Staňkově a poté se vydat po značené cestě k zřícenině. Od parkoviště jsou to k Lacemboku přibližně tři kilometry. Auto můžete nechat i v obci Krchleby u Staňkova. Z vesnice jsou to ke zřícenině necelé dva kilometry. Ať si vyberete jakoukoliv z těchto tras, je důležité zvolit vhodnou obuv. Památka je v lese a cesta k ní vede do poměrně strmého kopce.

K Lacemboku se váže několik pověstí. Jedna vypráví o dvou kněžnách, které byly velmi marnotratné. Na hradě neměly co na práci, a tak je napadlo, že si nechají upéct boty z chleba. „Chléb je dar boží, nezahrávejte si s bohem!” varoval je hradní pán. Kněžny neuposlechly, nasadily si upečené boty a vydaly se na vycházku do hlohovského kostelíka. Před vstupem do kostela sjel do žen z čistého nebe blesk a na místě obě usmrtil.

Podle některých záznamů měla z hradu vést tajná chodba. V případě, že by byl Lacembok napaden, jeho obyvatelé by se chodbou dostali rychle pryč. Tajná chodba údajně vedla ze studny až do kostela v Hlohové. Za dob husitských válek byl Lacembok napaden a vypálen. Obyvatelé hradu prý ukryli své cennosti před husity právě do této chodby. Tajná chodba byla dávno zapomenuta, ale velký poklad se tam možná ukrývá dodnes.

Jestliže jste milovníky krásné přírody, zajímavých pověstí anebo se jen rádi procházíte, výlet na Lacembok je tím pravým místem pro vás.