Guman má přes své mládí hustě popsaný trestní rejstřík, právě teď je aktuálně ve věznici na Borech. U klatovského soudu měl nyní během jediného dne postupně dvě líčení, během nichž se zpovídal celkem z pěti trestných činů. V prvním líčení ho obžaloba vinila z toho, že přes výslovný nesouhlas setrvával v bytě mladého muže z Klatovska, ač byl opakovaně vyzýván k odchodu. Majiteli bytu měl navíc nutit pervitin. Poprvé mu ho násilím dokonce píchl do žíly, podruhé si dotyčný ze strachu raději sám aplikoval nosem tzv. lajnu. Nezvaný návštěvník v bytě strávil více než týden, než si zoufalý majitel na pomoc přivolal policisty. Tím ale jeho utrpení neskončilo. O několik měsíců později ho podle obžaloby Guman začal vyhledávat znovu a nutit k tomu, aby mu dal peníze. „Jezdil za ním automobilem před firmu, kde pracuje. Tam si ho vyzvedl a když mu poškozený nechtěl peníze dát, zvyšoval hlas a vyhrožoval mu, že jej odveze do lesa a ponechá jej tam bez oblečení, což vzbudilo v poškozeném takové obavy, že mu vydal ze svého účtu celkem 120 tisíc korun, které mu předal v domnění, že jej nechá na pokoji,“ stojí v obžalobě. Guman však vyděšeného muže nehodlal pustit ze svých spárů a opakovaně za ním jezdil a chtěl peníze. Nutil ho volat lidem kvůli půjčce. Vše vyvrcholilo tím, že za ním přijel i se svým otcem opět do zaměstnání a snažil se ho přimět k usednutí do auta. Když mladík odmítl a rozběhl se zpět do areálu firmy, chytil ho oběma rukama a táhl k závoře. Tam se ale nešťastníkovi podařilo vysmeknout a požádat o pomoc vrátného.