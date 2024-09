„Byla skryta za skříněmi, pamětníci si vybavují, že ji poprvé viděli v roce 1970, když se stěhovali ze staré zbrojnice do nové, kterou tehdy hasiči budovali v Akci Z. Když před nedávnem proběhla informace o záměru bourání objektu staré zbrojnice, kontaktovali naši pamětníci pana Pivoňku, zda by si malbu mohli vyfotografovat, archivovat a tím uchovat pro budoucí generace. O tom, že půjde fresku přesunout, o tom se nikomu ani nesnilo. Bude pro nás energií ze zbouraného domu s bohatou historií do budoucna," uvedl starosta Sboru dobrovolných hasičů Domažlice Luboš Mleziva.

Za náročnými restaurátorskými pracemi a transferem malby stojí restaurátor Milan Směšný. „Transfer je vždy velmi choulostivá a náročná záležitost. Představte si to jako omítku, kterou máte třeba na chalupě, a chcete ji dát někam jinam. Velmi těžko se odděluje, sype se, trhá se a teď na tom máte významnou historickou památku, je to velmi napínavá záležitost. V tomto případě se to povedlo, což není samozřejmostí. Následovala pak spousta práce s retuší, dělící roviny jednotlivých přesunutých částí se pak musely potlačit barevně a podobně," popsal restaurátor.

Celý náročný proces záchrany malby financovalo město Domažlice ze svého rozpočtu částkou 203 280 Kč včetně DPH. „Památka na předchozí generace hasičů bude uchována i pro ty následující. Poděkování patří Zdeňkovi Procházkovi, který s touto myšlenkou přišel i kolegům zastupitelům, že jsme schválili finanční prostředky na realizaci této akce," připomněl domažlický starosta Stanislav Antoš.

Fresce na novém místě požehnal domažlický vikář Mirosław Gierga. „Prosíme, aby nám tento obraz připomínal, že máme následovat sv. Floriána k bezvýhradné lásce a opravdovosti života. Jsou to univerzální hodnoty, za které se můžeme postavit všichni," zmínil farář.