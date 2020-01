Tu podnikl s dalšími dvěma postřekovskými kamarády na svatbu a na pozvání dcery jednoho z účastníků, která do této jihoamerická země odešla za prací a našla si tam partnera.

Fotografie byly proložené videozáběry a přiblížily nejen svatbu – na české poměry malou, ale příjemnou, ale také několik výletů. Jedním z nich byla návštěva solné pláně Salar de Uyuni, která byla dnem dnes již vyschlého jezera a leží v nadmořské výšce 3 650 metrů nad mořem. Cesta do takové výšky je i náporem na přizpůsobení organizmu a pro vyrovnání změn slouží žvýkání koky, která podle Ivoše není nijak chutná. Zde si prohlédli i slavné pohřebiště vlaků, jimiž se kdysi dávno odvážela vytěžená sůl i jiné nerosty. Natočili také rodinu, která se živí těžbou soli a vydělává si tím na živobytí. Dále se podívali na kaktusový ostrov s více než šestimetrovými kaktusy a vesničku postavenou ze solných kvádrů. Nakoukli i do hotelu, který je celý postavený ze soli, ze solných kvádrů a otevřený byl v roce 2017, kdy tam naši cestovatelé byli.

Druhá část přednášky patřila nevýše položenému hlavního města světa La Paz, nacházejícím se ve výšce 4.000 metrů a taky se návštěvníci mohli podívat na život v ulicích i na tržišti. „Jestli se vám zdá, že domy v tomhle na kopci postaveném městě nemají střechy, tak je to pravda,“ vysvětlil Kozel a pokračoval: „Ty domy se pořád staví, protože kdo staví, neplatí daň z nemovitosti takže oni celoživotně staví.“

Největší jezero Jižní Ameriky a zároveň nejvýše položené jezero s pravidelnou lodní dopravou na Zemi je Titicaca v centrálních Andách. Západní část jezera patří Peru, východní část Bolívii a na plátně se objevily krásné záběry na zasněžené šestitisícové vrcholy těchto velehor. Poslední částí přednášky pak byl výlet do Amazonského pralesa a k Amazonce, kam se plavili na úzkých gondolách přítokem řeky, na jejíchž březích je pozorovali kajmani. „V tom pralese bylo 47°C, neskutečná vlhkost a byl to zážitek, který člověk do smrti nezapomene,“ zakončil své povídání cestovatel, jehož dva kolegové a manželkami a dalšími příznivci si přednášku přijeli poslechnout už po třetí.

Akci uspořádal spolek „Zlatý časy“ a součástí přednášky byla možnost prohlédnout si suvenýry z cesty a krásně vybavenou fotoknihu autora fotek a videí.

Autor: Zdeněk Huspek