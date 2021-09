Logo Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkPráce už odstartovaly. Dělníci nejdříve zbourali starou budovu, která se na parcele směrem na Pec nacházela. Poté povrch upravili a teď připravují zázemí. „Kontejnery na sklo, papír a plasty máme u autobusové zastávky a na návsi dělají ostudu. Další nádoby jsou u kulturního domu. Když děláme sběr velkoobjemového odpadu, využíváme školního dvora, kde mají pracovníci technických služeb zaparkovanou techniku. Není to příliš praktické. Jednak zaměstnancům chybí zázemí, jednak tím zatěžujeme školu,“ nastínil starosta Chodova Petr Mleziva.

Právě proto se stanoviště na návsi zruší a kontejnery se přesunou na nové místo. „Postavíme menší budovu, do které se vejdou veškeré stroje, dílna i sociální zařízení. Hotová by měla být do konce roku,“ doplnil starosta s tím, že náklady půjdou z obecního rozpočtu. Areál začne fungovat od příštího dubna.

Kromě této investice plánuje vedení Chodova také přeměnit stávající tenisové kurty na multifunkční hřiště. Plocha je neudržovaná, a tak ji sportovci využívají jen málokdy. „Chtěli bychom kurty předělat, aby tam občané mohli hrát fotbal, volejbal, nohejbal nebo košíkovou. Už jsme zadali projekt a čekáme na vypsání vhodné dotace,“ sdělil. Podle odhadů budou na multifunkční hřiště potřebovat čtyři miliony korun.

Obec rovněž připravuje opravu chodníků od školy směrem na Pec za tři až čtyři miliony korun a podobně nákladnou rekonstrukci asi půl kilometru dlouhého úseku od místního obchodu k budově Lesů ČR.