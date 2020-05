Domažlice – V pátek 28. dubna byla u budovy městské radnice v Domažlicích instalována průhledná pokladnička za účelem sbírky na obnovu požárem zničeného objektu Chodského hradu. Ke střede 3. května bylo z této pokladničky vybráno 10 097 korun v hotovosti, což znamená, že průměrný denní finanční obnos činí jeden tisíc korun.

Město Domažlice děkuje všem občanům i návštěvníkům města za tyto finanční dary.

V. Klimentová

Fotograf Robert Balcar, který pořídil z místa fotografii, k článku připsal:

Během čtvrthodiny, kdy jsem čekal s fotoaparátem na nějakou ‚duši‘, která do pokladničky vhodí obnos, prošel okolo bezpočet lidí. Když se zastavili, tak to bylo u desky oznamující, kdo opustil tento svět. Až přišli dva manželé, přečetli si český nápis a vhodili peníze. Byli to Němci. Námět k zamyšlení, občané!

Robert Balcar