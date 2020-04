Zprávu o pivovaru tehdy napsali Alena Foistová a Stanislav Antoš.

Prazdroj demontoval varnu v pivovaru

Varné nádoby a vířivá káď odcestovaly z Domažlic do Litvy

Domažlice – V minulých dnech došlo k demontáži varných nádob a vířivé kádě z uzavřeného domažlického pivovaru. Z jakého důvodu k tomu došlo, jsme se informovali přímo u akciové společnosti Plzeňský Prazdroj.

Podle slov tiskového mluvčího Plzeňského Prazdroje Jaroslava Pompa demontovali všechny varné nádoby a vířivou káď proto, že tuto technologii potřebují instalovat v pivovaru v Ragutif v Litvě, na jehož modernizaci se Plzeňský Prazdroj podílí. Vstup Plzeňského Prazdroje do Litvy tak představuje první velkou investici České republiky v tomto státě.

Na náš dotaz, zda se ještě někdy počítá s otevřením pivovaru v Domažlicích, tiskový mluvčí Jaroslav Pomp odpověděl: „Vzhledem k tomu, že máme moderní pivovar v Karlových Varech, s otevřením domažlického pivovaru Plzeňský Prazdroj nepočítá. Bylo by nutné provést jeho zmodernizování, a to by pro nás znamenalo vynaložení velmi mnoho finančních prostředků.“

Dále se nám podařilo zjistit, že menší část pozemku pivovaru vlastní město Domažlice. Ostatní části ve vlastnictví Plzeňského Prazdroje nabídne společnost k prodeji, při kterém chce velmi úzce spolupracovat s domažlickou radnicí. „Pak bude záležet na podnikavých lidech, zda se ještě někdy bude v Domažlicích vařit pivo,“ řekl Pomp.

Stanovisko města Domažlic k této problematice se nám vzhledem k nemoci paní starostky nepodařilo zjistit, ale dění kolem domažlického pivovaru budeme i nadále sledovat.

Alena Foistová

Komentář k demontáži doplnil Stanislav Antoš.

Z Domažlického pivovaru vykládal varné kotle jeřáb Českých drah SNV. Čtenářům jsme chtěli přinést zajímavosti z manipulace s objemným břemenem, jakým nádoby na vaření piva bezesporu jsou. Na patřičném telefonním čísle nějaká paní bezdůvodně pojala podezření, že je chceme v tisku očernit. Násldně nám předala kolegu, který byl zřejmě podobného názoru a snad ze stejných obav po několika holých větách zavěsil.